En Côte d’Ivoire, les acteurs des filières coton et anacarde seront à l’honneur les 17 et 18 janvier prochains à Abidjan. Le Conseil du coton et de l’anacarde (CCA) organise la première édition des Journées nationales du producteur de coton et de l’anacarde (JNPCA) au Parc des Expositions.

Les producteurs de coton et d’anacarde célébrés lors des premières Journées nationales en Côte d’Ivoire

Cette initiative vise à célébrer et à valoriser le travail des producteurs de ces deux filières, qui jouent un rôle essentiel dans l’économie de Côte d’Ivoire. Au cours de ces deux jours, de nombreuses activités seront organisées : expositions, conférences, remise de prix, etc.

« Il est essentiel de reconnaître et de valoriser les braves producteurs. Leur travail mérite respect, soutien et célébration », a souligné Mamadou Berté, directeur général du CCA. Selon lui, ces journées seront l’occasion de faire le point sur les avancées des filières coton et anacarde, et de réfléchir aux perspectives d’avenir.

La Côte d’Ivoire a connu un développement important de sa production d’anacarde ces dernières années, devenant ainsi le troisième transformateur mondial de noix de cajou. Le coton, quant à lui, reste une culture importante pour de nombreux producteurs.

« Les JNPCA nous donneront l’occasion de rendre un hommage appuyé à nos producteurs », a ajouté André Kouassi, directeur des organisations professionnelles agricoles.

Au-delà de la célébration, ces journées visent également à promouvoir la consommation locale des produits issus de ces deux filières et à renforcer la compétitivité des acteurs.