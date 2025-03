Le “sniper” de la détection des affaires douteuses, qui gravitent trop près de l’État de Côte d’Ivoire, vient de réaliser une nouvelle prise. Vinay Rai, présenté comme l’homme censé booster l’économie ivoirienne, tombe dans les filets de Jean Christian Konan, patron de Jckadvisor, une entreprise spécialisée dans l’analyse technique et l’étude des données. Sur Afrique-sur7.fr, il dit tout sur l’homme d’affaire indien.

Vinay Rai est un ancien magnat industriel indien. Inculpé en Inde dans les années 2000 pour fraudes, faux en écriture, détournements et blanchiment d’argent, la presse locale en Côte d’Ivoire le présente en 2025 comme un milliardaire en dollars, alors qu’il ne l’a jamais été, même à ses plus belles heures de gloire.

Vinay Rai, Persona non grata & honoris causa

Vinay Rai est ingénieur, formé au MIT. Il fut un temps un grand homme d’affaires en Inde, mais cela remonte aux années 90. Entre 1999 et 2000, il figurait parmi les 11 Indiens présents sur la liste Forbes des 300 personnes les plus riches du monde, avec un patrimoine personnel net de 5 338 crores de roupies (moins de 600 millions de dollars à l’époque). Lisez bien : il faisait partie des 11 Indiens présents dans le classement, et non pas des 11 premières fortunes mondiales.

Lire aussi : Côte d’Ivoire : JCK interpelle Nialé Kaba sur Walls Irrigation

En 2000, deux de ses sociétés, Malvika Steels et Usha Ispat, ont fait défaut sur le remboursement d’emprunts d’environ 2 400 crores de roupies (plus de 200 millions de dollars). En novembre 2001, Forbes a retiré Rai de sa liste des 300 personnes les plus riches au monde, car ses avoirs étaient douteux et sa fortune n’était alors plus estimée qu’à environ 200 millions de dollars. Depuis lors, il ne s’est jamais relevé.

Qui est vraiment Vinay Rai, le "sauveur de la Côte d'Ivoire" 3

En janvier 2002, les locaux résidentiels de Vinay Rai, président du groupe Usha, ont été perquisitionnés par le CBI (Bureau central d’enquête en Inde) et le SFIO (Bureau d’enquêtes sur les fraudes graves) pour avoir prétendument dupé quatre institutions financières à hauteur de 100 crores de roupies (11 millions de dollars). En anglais, fraud signifie escroquerie.

Le CBI a déclaré que le groupe Usha avait créé près de 250 sociétés fictives et monté des opérations financières frauduleuses, pénalisant ainsi des institutions financières comme la Banque de Développement Industriel de l’Inde (IDBI) ou encore la Société de Financement Industriel de l’Inde (IFCI). Le CBI indique également que le groupe présentait de fausses factures pour acheter des machines auprès de ses propres sociétés écrans.

Le 14 février 2002, l’administration fiscale a également perquisitionné les locaux de l’entreprise ainsi que la résidence de Rai pour fraudes fiscales présumées. Pour soigner son image, Rai s’est alors lancé dans le charity business en créant une fondation portant son nom. Malheureusement, ses anciennes pratiques ont vite refait surface.

Vinay Rai, alors président de la Fondation Rai et propriétaire de l’Institut Oriental pour l’Apprentissage Intégré en Gestion (EIILM) de l’Université du Sikkim, a été arrêté à l’aéroport de Bagdogra le 7 mai 2013, quelques minutes avant son embarquement pour Delhi. Le motif de cette interpellation ? Avoir délivré de faux certificats à des étudiants.

En 2015, une enquête de l’ED (Direction de l’application des lois en Inde) a révélé que “la direction et les propriétaires de l’université blanchissaient des fonds obtenus auprès des étudiants pour financer les frais de scolarité et les programmes d’études, en achetant de vastes étendues de terrain et en créant des comptes bancaires dans tout le pays.”

Vinay Rai s’appuie maintenant sur l’influence et les réseaux sociaux de sa femme pour sortir la tête de l’eau. Il n’y a aucune trace d’affaires notables auxquelles il ait été associé depuis près de 15 ans.

Comment Vinay Rai est-il arrivé jusqu’aux autorités ivoiriennes ?

Il semblerait que Vinay Rai soit venu sur invitation de Madame Euphrasie Kouassi Yao, première femme titulaire de chaire UNESCO, ancienne ministre et conseillère spéciale du Président Alassane Ouattara.

Le 28 février 2025, l’université de Rai a décerné un Doctorat Honoris Causa en Philosophie à Mme Yao, en reconnaissance de ses 35 ans d’engagement en faveur de l’égalité des chances et de l’autonomisation des femmes. Le même homme qui délivrait quelques années plus tôt de faux diplômes à des étudiants indiens. Espérons que celui qu’a reçu Madame Yao, bien que symbolique, ne souffre d’aucune forme d’irrégularité.

Lire aussi : Cacao Ivoirien : Comment Issiaka Ouédraogo est passé d’acheteur de terrain illétré à magnat financier

Étonnant tout de même qu’un repris de justice, empêtré jusqu’à l’année dernière dans des affaires de détournement, blanchiment d’argent et faux, quasi ruiné, soit aujourd’hui présenté comme un milliardaire venu au chevet de la Côte d’Ivoire. Encore plus étonnant qu’on l’accueille en grande pompe.

Et surtout, cela représente un risque, surtout en ces temps où la Côte d’Ivoire est sous la surveillance du GAFI (Groupe d’action financière). Ses agents observent sans doute cette venue d’un œil très sceptique, compte tenu des lourds antécédents de Vinay Rai.

Attention aux implications !

En période électorale, des officiels ivoiriens qui s’affichent avec Vinay Rai, sachant son passif en matière de blanchiment d’argent, devraient être prudents. Une fois encore, certains “grands” décideurs vont découvrir tout ceci après ce post, car la veille n’aura pas fait son travail.

Vinay Rai en Côte d’Ivoire avant les élections, pour des rencontres de haut niveau… Le GAFI ne va pas apprécier.

À bon entendeur…