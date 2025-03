Dans la ville de Kano, au nord du Nigeria, la police islamique a intensifié ses opérations durant le mois de ramadan. Des personnes ont été arrêtées pour ne pas avoir respecté le jeûne, et des vendeurs de nourriture ont subi le même sort. Ces actions soulignent l’application stricte de la charia dans cette région.

Application de la charia au Nigéria

Vingt musulmans furent interpellés pour avoir consommé de la nourriture et des boissons en public. Cinq vendeurs de nourriture connurent le même sort. Ces arrestations, menées par la Hisbah, s’inscrivent dans une campagne visant à faire respecter le jeûne. « Il est navrant qu’au cours d’un mois aussi sacré, destiné au jeûne, des adultes soient vus en train de manger et de boire en public. Nous ne tolérerons pas cela », déclara Mujahid Aminudeen, commandant adjoint de la Hisbah. Les personnes arrêtées comparurent devant un tribunal de la charia. Elles encourent des sanctions. La Hisbah agit sur la base de signalements de citoyens choqués par des comportements jugés irrespectueux.

Au-delà du non-respect du jeûne, la police islamique arrêta des individus pour des questions vestimentaires. Des personnes furent interpellées pour des « coupes de cheveux inappropriées » ou pour avoir porté des shorts au-dessus du genou. Des conducteurs de tricycle transportant des passagers des deux sexes furent également arrêtés. Dans le nord du Nigeria, douze États à majorité musulmane appliquent la charia. Cette loi coexiste avec le droit laïc. Elle ne s’applique pas aux minorités chrétiennes. Le ramadan, mois de jeûne et de prière, occupe une place centrale dans l’islam. Il commémore la révélation des premiers versets du Coran au prophète Mahomet. Le jeûne, observé de l’aube au crépuscule, constitue l’un des cinq piliers de l’islam. Cette année, le ramadan débuta le 1er mars et se terminera le 30 mars.

