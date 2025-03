Le Nigeria a augmenté sa production électrique grâce à l’installation d’un réseau moderne. Ainsi, la semaine dernière, la production d’électricité dans le pays a atteint un seuil de près de 6 000 mégawatts (MW), soit une augmentation de 30 % par rapport aux niveaux précédents, selon les informations de Reuters publiées le jeudi 6 mars 2025.

Nigeria : une augmentation progressive de la production d’électricité

Le Nigeria augmente progressivement sa production d’électricité pour pallier au problème récurrent du manque d’électricité dans le pays. En effet, étant le pays le plus peuplé de l’Afrique de l’Ouest, le Nigeria peine depuis plusieurs années à relever les défis liés à l’insuffisance énergétique. Cela laisse des milliers de foyers et d’entreprises dans le noir, obligeant une grande partie de la population à recourir aux générateurs, une solution coûteuse qui pèse lourdement sur l’économie, notamment celle des ménages.

Grâce à des accords et des partenariats stratégiques avec des institutions financières telles que la BAD et la Banque mondiale, ce défi est en train d’être relevé. Ainsi, la production d’électricité du Nigeria a considérablement augmenté. Elle a franchi la barre des 6 000 MW, enregistrant une hausse de 30 % par rapport aux niveaux précédents. Cette progression notable résulte de la première phase d’une vaste modernisation des infrastructures électriques du pays, un projet lancé pour relever les défis persistants d’un secteur vieillissant et défaillant.

Les défis persistants malgré des infrastructures existantes

Bien que le Nigeria dispose d’infrastructures capables de produire jusqu’à 13 000 MW d’électricité, seulement un tiers de cette capacité est réellement atteint par les consommateurs. Le reste est perdu à cause d’un réseau vieillissant et défaillant, qui dessert à peine la moitié du pays. Cette situation oblige des millions de foyers et d’entreprises à se tourner vers des générateurs, générant des coûts élevés et constituant un fardeau supplémentaire pour une grande partie de la population.

La modernisation des infrastructures : un tournant pour le secteur électrique au Nigeria

Afin de soulager la population, des réformes visant à moderniser les infrastructures ont été lancées, marquant un tournant majeur dans le secteur de l’électricité. Sule Abdulaziz, directeur de la Transmission Company of Nigeria (TCN), a expliqué la nécessité des récentes initiatives pour moderniser les infrastructures. Il s’agit de l’installation de 66 nouveaux transformateurs de puissance et de la construction de nouvelles sous-stations et lignes de transmission.

Le soutien des institutions financières pour une hausse durable de l’électricité au Nigeria

Pour mettre en œuvre ce projet de modernisation, le Nigeria a obtenu des financements importants. Le soutien international s’est concrétisé par un financement de 1,1 milliard de dollars de la BAD, accordé en janvier dernier pour soutenir le secteur électrique.

A lire aussi : Dangote, nouveau partenaire de Peugeot au Nigéria

De plus, un plan de 192 millions de dollars a été annoncé pour renforcer la capacité de transmission du pays sur une période de cinq ans. Ces financements permettront non seulement de réhabiliter les infrastructures existantes, mais aussi de construire de nouvelles sous-stations et lignes de transmission, afin de renforcer la résilience du réseau électrique nigérian.

Des résultats tangibles et des objectifs ambitieux pour l’avenir

La mise en œuvre de ces réformes a déjà produit des résultats tangibles. La production d’électricité a atteint un niveau record de 5 801,84 MW un mardi et de 5 590 MW un jeudi, marquant des progrès significatifs par rapport aux chiffres antérieurs. Toutefois, l’objectif du gouvernement du Nigeria est d’atteindre au moins 10 000 MW d’ici 2026.

A lire aussi : Nigéria : 200 millions USD pour combler le vide de la suspension de l’USAID