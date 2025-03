Les autorités centrafricaines ont mis au jour une tentative d’empoisonnement visant le président Faustin-Archange Touadéra, impliquant deux frères aux liens étroits avec l’ancien Premier ministre Henri Marie Dondara. Cette révélation choc plonge la République centrafricaine dans une nouvelle période de turbulences politiques.

Deux frères proches de PM Centrafricain Henri Marie Dondara arrêtés pour tentative d’empoisonnement du président Faustin-Archange Touadéra

Selon les informations divulguées par les autorités, les suspects ont été appréhendés après avoir tenté d’empoisonner le président Faustin-Archange Touadéra, dans le cadre d’un complot visant à déstabiliser le gouvernement en place. Mais les autorités n’ont pas voulu publier l’identité des accusés pour des raisons de sécurité.

Etant donné qu’il est question de sécurité du chef de l’Etat, une enquête approfondie a aussitôt été diligentée pour déterminer les réelles motivations de cette tentative d’empoisonnement, qui semble être liée à des luttes de pouvoir internes. Cette situation survient à un moment où le pays fait face à une crise économique et une instabilité chronique. En effet, depuis son accession à la magistrature suprême de son pays, Faustin-Archange Touadéra n’a vraiment pas eu la paix dans la gestion du pouvoir car étant confronté à de nombreuses tentatives de déstabilisation.

La situation politique en République centrafricaine reste complexe et précaire. Cet incident renforce la méfiance entre le pouvoir et l’opposition, et la communauté internationale suit de près les développements. Les appels se multiplient pour un dialogue politique inclusif, seul garant d’une stabilité et d’une reconstruction durables du pays.