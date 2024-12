Un nouveau drame a endeuillé la République démocratique du Congo (RDC). Au moins 25 personnes ont perdu la vie dans le chavirement d’une embarcation sur la rivière Fimi, dans la province de Mai-Ndombe, mardi dernier.

Un nouveau naufrage fait au moins 25 morts en RDC

Le bateau, surchargé de passagers (au 100 passagers) et de marchandises, a chaviré peu après son départ d’Inongo, une ville située au nord-est de Kinshasa en RDC. Les secours sont toujours à la recherche de disparus, rapporte Africanews.

« Il y a eu une surcharge au niveau du toit et, en ce qui concerne les corps sans vie, au moins 25 ont été récupérés jusqu’à présent », a indiqué David Kalemba, commissaire fluvial d’Inongo.

Les naufrages sont fréquents en RDC, en particulier dans les régions reculées où les populations dépendent des voies navigables pour se déplacer et transporter leurs biens. La surcharge, le mauvais état des embarcations et le non-respect des règles de sécurité sont souvent pointés du doigt comme les principales causes de ces accidents.

En octobre dernier, au moins 78 personnes avaient péri dans le naufrage d’un bateau surchargé dans l’est du pays. Ces tragédies répétées mettent en évidence l’urgence de renforcer les contrôles et de sensibiliser les populations aux risques liés aux transports fluviaux.

Les autorités congolaises ont à maintes reprises mis en garde contre les dangers de la surcharge, mais les accidents continuent de se produire, notamment en raison du manque de moyens et de la précarité des infrastructures dans certaines régions de la RDC.