La BAD, en collaboration avec la DFC et la SFI, va investir 45 millions de dollars au Sénégal et plus précisément dans l’Institut Pasteur de Dakar. Cet investissement vise à augmenter la production de vaccins en Afrique.

Stimuler la production de vaccins en Afrique

Rendre l’Afrique indépendante en matière d’importation de vaccins est la vision globale de la BAD (Banque Africaine de Développement), de la DFC (Société financière de développement des États-Unis) et de la SFI (Société financière internationale). Afin d’augmenter la production de vaccins en Afrique, ces institutions ont annoncé un financement conjoint de 45 millions de dollars pour VaxSen, l’entité de production et de commercialisation de vaccins de l’Institut Pasteur de Dakar (IPD) au Sénégal. Cette initiative a émergé à la suite d’une visite à l’Institut Pasteur de Dakar en janvier 2024.

Pour mettre en œuvre ce financement, un accord a été signé à Dakar en présence du président Bassirou Diomaye Faye. Ce dernier a souligné le leadership du Sénégal dans le développement de l’objectif commun des trois institutions financières. L’investissement de 45 millions de dollars se concentrera sur trois aspects essentiels : stimuler la capacité de production de vaccins, soutenir les chaînes d’approvisionnement locales et établir un réseau solide pour la commercialisation des vaccins. Ces efforts s’inscrivent dans la Vision 2040 de l’Union africaine, qui ambitionne de produire localement 60 % des besoins en vaccins du continent.

La vision globale de l’investissement de 45 millions de dollars

Ce financement de 45 millions de dollars vise à combler les pénuries mondiales de vaccins et à renforcer la résilience face aux pandémies et aux maladies évitables. Il soutient également la Vision 2040 de l’Union africaine, qui cherche à réduire la dépendance aux importations de vaccins, à mettre en place des systèmes de santé robustes et à améliorer la sécurité sanitaire en Afrique.

Cet investissement contribue également à l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, notamment. On distingue l’ODD 3 (santé et bien-être), l’ODD 8 (travail décent et croissance économique) et l’ODD 9 (industrie, innovation et infrastructures).