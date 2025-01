Les combats ont repris de plus belle à Goma, capitale du Nord-Kivu en RDC. La ville, déjà en proie à une crise humanitaire sans précédent, est désormais le théâtre de violents affrontements entre l’armée congolaise et le M23, soutenu par le Rwanda. La population, terrifiée et exsangue, est prise au piège entre les lignes de front.

RDC : L’enfer se poursuit à Goma

Le calvaire des habitants La situation à Goma est devenue intenable. Les échanges de tirs, particulièrement intenses dans les quartiers Est de la ville, ont semé la panique parmi les civils. De nombreux habitants ont fui leurs foyers, laissant derrière eux leurs biens et leurs proches. « Nous commençons à sortir ici chez nous à Kituku. Nous voyons de nombreux corps sur la route vers le marché » témoigne l’un d’eux, la voix tremblante.

Une crise humanitaire sans précédent Les besoins humanitaires sont immenses. Des milliers de personnes sont déplacées, privées d’eau, d’électricité et de soins médicaux. « Goma est en ce moment un endroit horrible, les déplacés ne savent plus où aller » déplore le directeur de l’ONG Save the Children en RDC. Il rappelle que la moitié de ces déplacés sont des enfants.

L’échec de la diplomatie Malgré les efforts de la communauté internationale, la situation ne cesse de se dégrader. Un sommet extraordinaire de la Communauté des États d’Afrique de l’Est doit se tenir demain, mais les espoirs de trouver une solution pacifique sont minces. « À la fois le président Paul Kagame et le président Félix Tshisekedi ont confirmé leur participation » a déclaré le président kényan.

Face à cette catastrophe humanitaire, la communauté internationale est appelée à agir avec la plus grande urgence. Il est impératif de mettre fin aux hostilités, de protéger les civils et de fournir une aide humanitaire massive à la population.

Les conséquences d’un conflit oublié Le conflit dans l’est de la RDC est complexe et a des racines historiques profondes. Il est essentiel de s’attaquer aux causes profondes de cette violence afin de construire une paix durable.