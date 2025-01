Les tensions entre la République Démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda atteignent un nouveau sommet. Dans un contexte d’affrontements armés dans l’Est du pays, Kinshasa a décidé, le 25 janvier, de rappeler ses diplomates en poste à Kigali et d’expulser les diplomates rwandais de son territoire.

La RDC rappelle ses diplomates, le Rwanda accuse

Cette décision fait suite à l’intensification des combats entre l’armée congolaise (FARDC) et le mouvement rebelle du M23, que Kinshasa accuse Kigali de soutenir. Le Rwanda dément ces accusations. Pour Kigali, cette décision de Kinshasa n’est pas constructive et ne contribuera pas à résoudre les problèmes à l’Est de la RDC. Le porte-parole du gouvernement rwandais, Alain Mukuralinda, a déclaré que cette mesure ne faisait qu’« amuser la galerie » et ne s’attaquait pas aux causes profondes de la crise.

Le retrait des diplomates marque une nouvelle rupture dans les relations déjà tendues entre les deux pays voisins. Le Rwanda avait déjà rappelé son ambassadeur à Kinshasa en 2022, suite à des accusations similaires.

Les deux pays se renvoient mutuellement la responsabilité de la dégradation de la situation sécuritaire dans l’Est de la RDC. Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir le M23, tandis que Kigali dénonce l’incapacité des FARDC à neutraliser les groupes armés et accuse Kinshasa de collaborer avec d’autres groupes armés.

Les Nations Unies et l’Union européenne ont exprimé leur inquiétude face à la situation et ont appelé les deux pays à privilégier le dialogue. Cependant, les déclarations récentes de ces organisations internationales, accusant notamment le Rwanda de soutenir le M23, ont suscité la colère de Kigali.