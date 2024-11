La République Démocratique du Congo (RDC) s’apprête à révolutionner son secteur énergétique. Le gouvernement a ainsi dévoilé un plan ambitieux pour électrifier 62,5 % du pays d’ici 2030.



RDC : Félix Tshisekedi s’engage à investir pour l’électrification du pays

Le président Félix Tshisekedi a annoncé un plan de 36 milliards de dollars pour améliorer l’accès à l’électricité de millions de foyers. Ce projet, appelé « Compact Énergétique National« , a pour but d’électrifier 62,5 % du pays d’ici 2030, contre seulement 21,5 % actuellement.

Ce plan, présenté par le ministre Teddy Lwamba lors du Conseil des ministres du 8 novembre, prévoit une accélération du rythme d’électrification annuel, passant de 1 % à 6 %. Cette hausse importante sera financée par un mix de fonds publics et privés.

L’objectif principal de ce programme est de développer les infrastructures de production et de transport d’électricité, tout en favorisant des solutions de cuisson propre pour réduire la dépendance au bois et au charbon.

Selon le gouvernement, ce projet permettra non seulement de stimuler la croissance économique, mais aussi d’améliorer les conditions de vie de millions de Congolais, en leur offrant un accès à l’électricité et à des énergies plus propres.