Dans un message à la nation, le président sortant du Sénégal, Macky Sall, a adressé ses félicitations à la coalition Pastef, victorieuse des récentes élections législatives. Cette déclaration, inhabituelle dans le contexte politique sénégalais, a suscité de nombreuses réactions.

Législatives au Sénégal : Macky Sall félicite Pastef pour sa victoire

La coalition Pastef est largement en tête à l’issue des élections législatives du 17 novembre 2024. Au lendemain du scrutin, l’ancien chef d’État Macky Sall, candidat et tête de liste de la Coalition Takku Wallu, a tenu à exprimer ses vives félicitations à la coalition victorieuse. « Je voudrais, en mon nom personnel et en celui des leaders et membres de la Coalition Takku Wallu Sénégal, féliciter la Coalition Pastef pour sa victoire », a déclaré le prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye.

À en croire l’ancien locataire de la présidence, « le peuple souverain s’est clairement exprimé, confirmant une fois de plus sa maturité politique, son attachement aux valeurs républicaines et à la démocratie, socles de notre cohésion sociale et de notre vivre-ensemble ».

Le leader de la coalition Takku Wallu, a également remercié ses partisans tout en appelant à l’unité nationale. « Nous restons un grand peuple, une grande nation. Nous sommes parce que le Sénégal est. Merci à tous. Que Dieu bénisse le Sénégal », a-t-il conclu.

Cette déclaration, qui intervient dans un contexte politique marqué par des tensions et manifestations préélectorales, vient annoncer un retour à la paix et la stabilité dans le pays des gaïndés. Car cette réaction de l’ex-chef d’État témoigne d’une certaine maturité démocratique et ouvre de nouvelles perspectives pour l’avenir du pays.