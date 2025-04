Ariel Sheney, star du coupé-décalé, est revenu sur sa récente période noire avec la justice.

« Je pensais finir en prison » : Ariel Sheney se confie sur ses galères

Dans une interview accordée à Brut Afrique, Ariel Sheney est revenu sur ses moments de galère, notamment lorsqu’il pensait que la prison était inévitable. « Je ne regrette jamais les actes que je pose. Pour moi, quand un acte n’est pas bon, j’assume. Si je n’avais pas bien agi, je pense que je serais derrière les barreaux. Si la justice a décidé de me relaxer, c’est qu’il n’y avait pas de problème », déclare Ariel Sheney sans langue de bois.

« Bien sûr, parce qu’on ne bloque pas quelqu’un comme ça, du jour au lendemain. Je me suis dit : Là, c’est chaud, c’est vraiment sérieux. Il ne faut même pas faire de projets. Il faut attendre. C’est pourquoi mes fans me lançaient des pierres. Moi, j’acceptais tout », raconte-t-il. Et malgré tout, l’artiste a continué d’écrire de nombreuses chansons pendant cette période difficile.

Concernant le soutien de son public, Ariel Sheney reconnaît que beaucoup de fans lui sont restés fidèles : « Ils ont beaucoup prié pour moi. Ils m’ont aidé, tout comme d’autres proches. Franchement, je remercie tout le monde. Il y en a qui m’ont porté l’œil, d’autres se sont moqués… Mais tout ça m’a rendu plus fort », confie le chanteur, en précisant qu’il n’est pas rancunier : « C’est difficile pour moi de l’être. »

La relaxe, après trois longues années, a été vécue comme une libération : « Je pouvais enfin lancer mes projets personnels, aider les personnes qui comptaient sur moi. J’ai souffert avec d’autres, ma famille, les artistes que je coachais. Certains n’ont pas pu tenir. Je suis heureux que ce soit terminé. »