La 29e édition de Miss Côte d’Ivoire 2025 a été officiellement lancée ce lundi 27 janvier à Abidjan. À cette occasion, le président du comité d’organisation a annoncé des réformes qui entreront en vigueur dès cette édition. Ces réformes touchent le concours tant sur le fond que sur la forme.

Miss Côte d’Ivoire 2025 : les candidates interdites de mèches, de tissages et de perruques pour la présélection

Pour la phase de présélection, les candidates devront se présenter avec leurs cheveux naturels. Le Comité Miss Côte d’Ivoire a décidé d’interdire l’utilisation des mèches, tissages et perruques. Cette décision vise à renforcer la promotion de l’authenticité et à valoriser la beauté naturelle. Elle a également pour objectif d’encourager l’acceptation et la confiance en soi parmi les candidates.

Les critères d’âge et de taille ont également été revus. Désormais, les femmes âgées de 18 à 27 ans peuvent candidater. La taille minimale, qui était de 1m68, est passée à 1m67. Treize candidates seront désormais présélectionnées par région, avec l’intégration de la région d’Odienné. Par ailleurs, le Comité Miss Côte d’Ivoire a annoncé l’extension du concours à l’international.

L’édition 2025 est placée sous le thème : « Quelle contribution personnelle le concours Miss Côte d’Ivoire peut-il apporter au tourisme et à la culture de notre pays ? »