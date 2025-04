Le Niger reçoit un soutien financier important de la Banque Mondiale pour la réhabilitation de la route nationale 11 (RN11). Ce financement de 90 millions de dollars, accordé par l’Association Internationale de Développement (IDA), permettra d’améliorer une liaison essentielle pour le pays. Cette initiative fait suite à une première phase de travaux déjà en cours sur la RN11, soutenue par l’Union Européenne.

Un axe vital en cours de modernisation

Les fonds de la Banque Mondiale sont spécifiquement destinés aux sections Tiguidit – Agadez et Tanout – Tiguidit. Un programme d’entretien complet de l’ensemble du corridor routier est également prévu. Le projet inclut la construction de stations de pesage et de postes de péage, des infrastructures importantes pour la gestion du trafic. De plus, environ 200 km de routes rurales avoisinantes bénéficieront d’une mise aux normes. Ces routes secondaires reçoivent déjà un financement de l’Union Européenne par le biais du Fonds Européen de Développement (FED).

Ces investissements s’inscrivent dans le cadre du Projet d’amélioration de la connectivité dans le Nord-Est du Niger (PACNEN). Ce plan gouvernemental vise à dynamiser les échanges commerciaux entre le nord et le sud du Niger. Il ambitionne aussi de faciliter le commerce transfrontalier avec l’Algérie et le Nigeria, des voisins importants pour l’économie nigérienne. La RN11-Nord est une composante essentielle du corridor transsaharien Alger – Lagos. Cette route transafricaine majeure traverse six nations et est considérée comme un axe vital pour les échanges entre l’Afrique du Nord et l’Afrique de l’Ouest.

Des retombées économiques et sociales attendues

Selon Han Fraeters, représentant résident de la Banque mondiale au Niger : « L’amélioration de la connectivité ne consiste pas seulement à construire des routes, mais aussi à délier les opportunités économiques, à améliorer l’accès aux services essentiels et à favoriser une croissance inclusive. » Il ajoute que « la réduction de l’isolement et le renforcement de l’intégration régionale, appuyés par l’amélioration des infrastructures, favoriseront la prospérité des collectivités, le développement des entreprises, ainsi que l’accès des ménages aux ressources essentielles à l’amélioration de leur qualité de vie. » Ces propos soulignent l’impact attendu de ce projet sur le développement économique et social des régions concernées. L’amélioration de cette infrastructure routière devrait stimuler l’activité économique, faciliter l’accès aux services de base et améliorer la qualité de vie des populations locales.