Bien que les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) du Niger aient intensifié leurs efforts dans la région de Tillabéri, théâtre d’une insécurité chronique, l’horreur n’a pas épargné les populations civiles. Entre le 6 et le 9 avril 2025, dans le cadre de l’opération « NIA », quatorze éléments criminels ont été neutralisés et une base logistique ennemie démantelée à Goundey. Cependant, cette traque implacable n’a pu empêcher une tragédie : le hameau de Torsa a été la cible d’une attaque sanglante qui a coûté la vie à trois de ses habitants, tous des personnes âgées, et en a blessé quatre autres.

Lutte antiterroriste au Sahel : le Niger frappe fort, mais les civils paient un lourd tribut à Tillabéri

Le 7 avril, des informations cruciales ont permis aux FDS de localiser un avant-poste d’un groupe criminel dans la zone de Goundey au Niger. Une offensive rapide a été lancée le long de l’axe Dargol–Banjo–Tchetchirey–Goundey, aboutissant à la neutralisation de treize individus sans pertes pour les forces nigériennes. La base ennemie, identifiée comme un centre névralgique pour la fabrication d’explosifs artisanaux et la planification d’attaques contre des convois, a été réduite au silence. Pourtant, cette victoire tactique n’a pas suffi à garantir la sécurité de tous.

En effet, le même jour, la présence de deux hommes armés à moto a été signalée à Darabangou. Ainsi, l’intervention prompte d’un détachement des FDS a permis d’abattre l’un des terroristes, avec la saisie d’un AK-47, de munitions, d’un uniforme camouflé et de leur véhicule. Si cette action a permis d’éliminer une menace immédiate, elle souligne la mobilité et la présence persistante d’éléments armés dans la région.

Le 7 avril toujours, une patrouille de reconnaissance à Garbougna a découvert un engin explosif artisanal dissimulé. La réactivité des démineurs a permis de neutraliser la bombe, évitant un drame pour les civils et les militaires présents. Cette découverte macabre rappelle la nature insidieuse de la menace terroriste, capable de frapper à tout moment et en tout lieu.

Le lendemain soit le 8 avril, l’opération « NIA » a conduit les FDS du Niger à répondre à plusieurs signaux d’alerte. À Bankilaré, une vérification n’a révélé aucune présence hostile, mais deux suspects ont été arrêtés suite à la découverte de traces de motos en direction de Kolmane.

Cependant, c’est à Torsa qu’une tragédie s’est jouée. Malgré une alerte concernant une attaque imminente sur le village voisin de Dibblo, l’unité d’intervention dépêchée sur place est arrivée trop tard pour empêcher un carnage. Des assaillants ont ouvert le feu sur des civils sans défense, emportant la vie de trois personnes âgées et blessant grièvement quatre autres. Les victimes ont été secourues par les patrouilles et évacuées d’urgence vers des structures médicales.