Les sélectionneurs des équipes jouent un rôle crucial dans le succès des nations africaines. Avec son nouveau poste en Libye, Aliou Cissé bouscule le top3 du classement des sélectionneurs les mieux payés en Afrique. Une récente étude lève le voile sur les salaires des techniciens qui façonnent le visage du football africain.

Salaires des coachs africains : les sélectionneurs les mieux payés avec Aliou Cissé qui monte au classement

Le classement des sélectionneurs les mieux payés en Afrique révèle une hiérarchie où quelques figures emblématiques se distinguent. En tête de liste, on retrouve des techniciens de renom, dont l’expertise et l’expérience sont valorisées par des salaires conséquents.

Plusieurs facteurs entrent en jeu dans la détermination des salaires des sélectionneurs africains. L’expérience, le palmarès, la notoriété, et les résultats obtenus sont autant d’éléments qui pèsent dans la balance. Les moyens financiers des fédérations nationales jouent également un rôle déterminant.

Ainsi, dans le classement actualisé des sélectionneurs les mieux payés en Afrique, Vladimir Petkovic de l’Algérie vient en tête avec 135 000 euros par mois. Il est suivi directement par le technicien sénégalais Aliou Cissé (76 000 euros par mois) qui occupe désormais la 2e position depuis qu’il s’est engagé avec la sélection de la Libye. Emerse Faé, champion d’Afrique en titre avec la sélection de Côte d’Ivoire et Hugo Broos de l’Afrique du Sud sont 3e ex aequo.



Le classement met en évidence des disparités importantes entre les salaires des sélectionneurs africains. Les entraîneurs des équipes nationales les plus performantes et les plus riches sont généralement mieux rémunérés que ceux des équipes moins cotées.

Alors, dans le nouveau classement des sélectionneurs les mieux payés en Afrique, la hiérarchie se présente ainsi qu’il suit :