À l’approche des 5e et 6e journées des éliminatoires du mondial 2026, le sélectionneur Emerse Faé a publié la liste des Eléphants de Côte d’Ivoire convoqués. L’équipe affrontera successivement le Burundi à l’extérieur et la Zambie à Abidjan lors de la fenêtre internationale de mars, avec l’objectif de gagner et prendre une option pour la qualification.

La Côte d’Ivoire dévoile ses Éléphants pour les matchs cruciaux pour les éliminatoires du Mondial 2026

Le sélectionneur Emerse Faé a fait appel à un groupe de joueurs expérimentés, mêlant cadres habituels et jeunes talents prometteurs. Chaque joueur a été choisi pour sa forme actuelle et sa capacité à répondre aux exigences de ces matchs cruciaux. Dans la liste du patron des Eléphants de Côte d’Ivoire, le coach a fait appel à 23 joueurs avec trois gardiens, huit défenseurs, cinq milieux de terrain et sept attaquants.

A lire aussi : Mondial 2026 (Q) : la liste d’Emerse Faé pour les 5ᵉ et 6ᵉ journées attendue ce jour

Et pour ces 5e et 6e journées des qualifications de u mondial 2026, on note les habitués de la sélection et surtout le grand retour en sélection de l’attaquant Sébastien Haller.

A noter que les champions d’Afrique en titre vont d’abord défier le Burundi le 21 mars au stade de Meknès au Maroc, puis la Zambie trois jours plus tard à Abidjan pour la sixième journée.

Liste des Eléphants de Côte d’Ivoire retenus par Emerse Faé en 5e et 6e journées du Mondial 2026 (Q)

Gardiens de but :

Yahia Fofana

Badra Ali Sangaré

Mohamed Koné

Défenseurs :

Emanuel Agbadou

Clément Akpa

Willy Boly

Ousmane Diomandé

Guéla Doué

Assane Kamara

Evan Ndicka

Wilfried Singo

Milieux de terrain :

Franck Kessié

Ibrahim Sangaré

Hamed Junior Traoré

Jean-Eudes Aholou

Jean-Philippe Gbamin

Attaquants :

Simon Adingra

Vakoun Bayo

Oumar Diakité

Evan Guessand

Jean-Philippe Krasso

Sébastien Haller

Nicolas Pépé