La balance commerciale du Sénégal, lors de l’exercice 2024, a connu une légère amélioration, d’après les statistiques de l’ANSD. Ceci, bien que le déficit commercial ait connu une chute en glissement annuel. Ainsi, en 2024, ce dernier a engendré au total une somme de 3 252,3 milliards FCFA, soit une chute de 731,06 milliards FCFA contre 3 983,4 milliards FCFA en comparaison à l’exercice 2023.

Sénégal : baisse significative des importations

Le déficit commercial du Sénégal est en majeure partie lié aux importations de biens. Celles-ci ont légèrement diminué de 45,8 milliards FCFA, s’établissant à 7 161,4 milliards FCFA, soit une baisse de 0,6 %. Par ailleurs, en 2024, les importations de certains biens comme les véhicules terrestres, les métaux communs, les ouvrages en métaux communs, les automobiles et les cars ont connu des baisses significatives.

En effet, les importations d’autres véhicules terrestres (-28,6 %, 199,9 milliards FCFA), de métaux communs (-22,7 %, 191,8 milliards FCFA), d’autres ouvrages en métaux communs (-13,1 %, 179,1 milliards FCFA), d’automobiles et de cars (-10,5 %, 178,6 milliards FCFA) ainsi que de camions et camionnettes ont fortement reculé.

Bien que les importations des biens ci-dessus aient enregistré des chutes, d’autres biens ont connu des hausses, même si leur augmentation n’a pas eu un effet positif sur le déficit commercial. Il s’agit des importations de produits pétroliers, de machines et appareils à moteurs, d’autres produits, d’autres machines et appareils ainsi que du riz. Ces biens ont augmenté respectivement de (+12,2 %, 1 605,5 milliards FCFA), (+9,8 %, 964,8 milliards FCFA), (+0,1 %, 771,6 milliards FCFA), (+15,4 %, 664,7 milliards FCFA) et (+4,3 %, 302 milliards FCFA).

Hausse des exportations

Au moment où les importations connaissent une chute, la deuxième catégorie de l’activité, l’exportation, a augmenté de 685,25 milliards FCFA, pour un montant de 3 909,05 milliards FCFA, avec une progression de 21,3 %. Cependant, l’augmentation des exportations est principalement portée par les ventes d’autres produits, avec une hausse de 19,7 % pour un total de 952,7 milliards FCFA, des produits pétroliers pour 17,1 % (791,9 milliards FCFA), de l’or brut (+11 %, 588,5 milliards FCFA) et enfin du ciment hydraulique (+2,2 %, 108,3 milliards FCFA).

A lire aussi : Sénégal : licenciements massifs dans les services publics

D’un autre côté, l’exportation d’acide phosphorique (-0,1 %, 264,4 milliards FCFA), de poisson frais de mer (-4,4 %, 183,5 milliards FCFA) ainsi que de crustacés, mollusques et coquillages (-15,1 %, 88,8 milliards FCFA) a chuté, mais cela n’a pas eu d’impact significatif sur le rendement total des exportations du Sénégal.

Le Sénégal exporte la plupart de ses marchandises dans l’espace UEMOA, plus précisément au Mali. Ce dernier a importé du Sénégal un total de 802,7 milliards FCFA en 2024, soit une hausse de 8,7 %. Toutefois, le Mali importe principalement du pétrole du Sénégal.

Dans le camp des importations, la Chine et la France sont les deux principaux partenaires du Sénégal. En 2024, le Sénégal a importé pour un montant de 848,2 milliards FCFA (+8,3 %) depuis la Chine. Cette dernière a dépassé la France (725,2 milliards FCFA, -16,6 %).