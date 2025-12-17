Sénégal : Diomaye Faye prêt à laisser la place à Ousmane Sonko

La relation Diomaye Faye – Ousmane Sonko s’est normalisée. Le chef de l’État sénégalais a même affiché une volonté de voir son Premier ministre lui succéder.

Diomaye Faye évoque la succession avec Ousmane Sonko

Au Sénégal, de façon hebdomadaire, le président Diomaye Faye ouvre les portes du palais présidentiel aux élèves. Lors de cette visite éducative, plusieurs informations sont portées à la connaissance des jeunes apprenants. Le président Diomaye Faye, s’il n’est pas en déplacement, échange également avec les élèves pour les conseiller et les encourager à aller au bout de leurs rêves.

Ce mardi 16 décembre 2025, lors de son échange avec les élèves pupitres de la nation présents au programme, Diomaye Faye a retracé la succession dans la fonction de chef de l’État du pays.

« Le président de la République n’est en fonction que pour une période », a-t-il confié aux élèves avant d’ajouter : « Il y avait Senghor, Wade, Abdou Diouf et après Macky Sall. Aujourd’hui, il y a moi. »

Par la suite, le patron du Premier ministre Ousmane Sonko a ajouté : « Et demain ce sera peut-être le Premier ministre, je prie pour. »

Ces dernières semaines, la relation Faye – Sonko s’était un tout petit peu étiolée. Les deux hommes semblent revenus à de meilleurs sentiments pour le bonheur du Sénégal.