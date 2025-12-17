Sénégal : Diomaye Faye prêt à laisser la place à Ousmane Sonko

Sénégal - Diomaye Faye prêt à laisser la place à Ousmane Sonko
© Sénégal - Diomaye Faye prêt à laisser la place à Ousmane Sonko

La relation Diomaye Faye – Ousmane Sonko s’est normalisée. Le chef de l’État sénégalais a même affiché une volonté de voir son Premier ministre lui succéder.

Diomaye Faye évoque la succession avec Ousmane Sonko

Au Sénégal, de façon hebdomadaire, le président Diomaye Faye ouvre les portes du palais présidentiel aux élèves. Lors de cette visite éducative, plusieurs informations sont portées à la connaissance des jeunes apprenants. Le président Diomaye Faye, s’il n’est pas en déplacement, échange également avec les élèves pour les conseiller et les encourager à aller au bout de leurs rêves.

Ce mardi 16 décembre 2025, lors de son échange avec les élèves pupitres de la nation présents au programme, Diomaye Faye a retracé la succession dans la fonction de chef de l’État du pays.

Sénégal : Ousmane Sonko lance un appel aux structures du Pastef
Commission de la Cédéao : Le Sénégal assure la présidence de 2026 à 2030

« Le président de la République n’est en fonction que pour une période », a-t-il confié aux élèves avant d’ajouter : « Il y avait Senghor, Wade, Abdou Diouf et après Macky Sall. Aujourd’hui, il y a moi. »

Sénégal : Des extraditions vers la France suspendues
Sénégal : Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly accuse Ousmane Sonko

Par la suite, le patron du Premier ministre Ousmane Sonko a ajouté : « Et demain ce sera peut-être le Premier ministre, je prie pour. »

Ces dernières semaines, la relation Faye – Sonko s’était un tout petit peu étiolée. Les deux hommes semblent revenus à de meilleurs sentiments pour le bonheur du Sénégal.

Vous aimez cet article ? Partagez !

Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News

Plus d'informations

À propos
Nous contacter
Plan du site
Politique de confidentialité
Mentions légales
Nos tarifs
Recrutement

Afrique sur 7 : toute l’actualité d’Abidjan, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique

Retrouvez gratuitement, à tout moment, les dernières infos d’Afrique : politique, économie, sport, culture, high-tech et show-biz. Depuis Abidjan, nous vous proposons une couverture en temps réel de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et bien plus encore.

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, Afrique sur 7 est votre source fiable d’actualités pour rester informé où que vous soyez. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos dernières publications et échanger avec d’autres lecteurs.

Copyright ©Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu 2025