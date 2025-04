La coopération migratoire entre le Sénégal et l’Espagne prend une dimension nouvelle et prometteuse. Lors d’un colloque international à Dakar, le secrétaire d’État aux Sénégalais de l’Extérieur, Amadou Chérif Diouf, a révélé une perspective d’augmentation significative du quota de travailleurs saisonniers sénégalais en Espagne. Cette initiative répond à une demande croissante des entreprises espagnoles pour une main-d’œuvre fiable et compétente, marquant un tournant dans la gestion des flux migratoires.

Renforcement du partenariat migratoire

Le Sénégal ambitionne de transformer la migration en un moteur de développement économique plutôt qu’une simple réponse au chômage. Cette stratégie se traduit par l’encadrement des départs à travers des programmes bilatéraux sécurisés. Ces programmes garantissent des contrats clairs, un retour planifié et la protection des droits des travailleurs, favorisant ainsi une migration circulaire bénéfique aux deux nations.

L’intérêt renouvelé de l’Espagne pour la main-d’œuvre sénégalaise n’est pas un hasard. Confrontée à une pénurie persistante dans des secteurs clés comme l’agriculture, l’Espagne voit en l’Afrique de l’Ouest un vivier de talents. Le Sénégal, avec sa jeunesse nombreuse, formée et motivée, se présente comme un partenaire idéal. Déjà, plus de 500 candidats ont été présélectionnés, témoignant de l’enthousiasme suscité par cette opportunité face au chômage des jeunes.

La méthode employée dans ce dispositif mérite une attention particulière. Contrairement aux départs irréguliers aux conséquences souvent tragiques, ce modèle de migration légale mise sur la transparence, l’accompagnement et une formation préalable des travailleurs. Il symbolise un changement d’approche pour le Sénégal, qui aspire désormais à encadrer et à gérer activement la migration.

Selon les propos d’Amadou Chérif Diouf, « le quota de travailleurs saisonniers sénégalais en Espagne pourrait bientôt connaître une augmentation significative. De 370 actuellement prévus pour 2025, ce chiffre pourrait grimper à 1 000 ». Cette augmentation potentielle illustre la confiance mutuelle et le besoin des deux pays.

Un modèle de coopération prometteur

L’ouverture de l’Espagne envoie également un message politique fort. Elle démontre qu’il est possible d’établir des collaborations migratoires constructives, loin des discours alarmistes sur l’immigration. Cette démarche reconnaît la valeur des travailleurs africains et leur contribution essentielle aux économies européennes, les percevant non pas comme une menace, mais comme une ressource précieuse.

Il reste à observer si ce modèle pourra s’étendre à d’autres domaines d’activité et à d’autres nations. Pour l’instant, le Sénégal ambitionne d’en faire un exemple de réussite. L’objectif est de transformer cette initiative en un modèle de coopération migratoire fructueux, où les frontières deviennent des ponts vers des opportunités partagées pour les citoyens des deux pays. Ce partenariat pourrait inspirer d’autres nations à adopter des approches similaires dans la gestion des migrations.