Le Sénégal, à travers son projet technologique « New Deal technologique », vise à s’imposer dans la sous-région et sur le continent d’ici 2034 en tant que maillon indispensable. Pour y parvenir, le président a sollicité le soutien du groupe Orange afin de moderniser les infrastructures numériques et d’améliorer la connectivité dans le pays.

Le Sénégal ambitionne de devenir un hub technologique en Afrique de l’Ouest d’ici 2034

Le Sénégal développe un projet de transformation numérique baptisé « New Deal technologique », qui devrait lui permettre de devenir un acteur majeur de la technologie en Afrique de l’Ouest et sur le continent d’ici neuf ans, soit en 2034. Dans le cadre de cette ambition, le pays a fait appel à la PDG d’Orange, Christel Heydemann, pour obtenir son soutien dans la mise en œuvre de sa stratégie numérique. À l’issue d’une discussion entre le président et la dirigeante du groupe Orange, Christel Heydemann a réaffirmé l’engagement du géant français des télécoms à soutenir cette initiative stratégique.

Ce projet vise notamment à moderniser les infrastructures numériques et à améliorer la connectivité dans le pays.

« Chez Orange, nous sommes convaincus que la technologie doit être une force d’émancipation et de progrès pour tous. Aux côtés du Groupe Sonatel, filiale sénégalaise du Groupe Orange, nous continuerons d’investir pour rendre cette ambition concrète », a-t-elle souligné.

Sénégal et Orange : un partenariat stratégique avec 56,02 % sur le marché

Orange détient une position dominante sur le marché sénégalais des télécommunications. Avec 12,8 millions d’abonnés, l’opérateur représente 56,02 % des parts de marché, selon les données de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP). Cette situation fait de lui un partenaire clé dans la mise en œuvre de la stratégie numérique du gouvernement.

L’engagement d’Orange dans le « New Deal technologique » pourrait se traduire par plusieurs investissements, notamment dans les infrastructures numériques. L’objectif est d’élargir l’accès aux services digitaux et de favoriser l’innovation, tout en soutenant l’économie numérique sénégalaise.