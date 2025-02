Dans une opération d’envergure menée à l’aéroport de Banjul, les agents en service à l’Agence de répression des drogues en Gambie (DLEAG) ont intercepté un individu en possession de plus de 128 000 comprimés d’ecstasy.

Coup de filet contre les trafiquants : un Gambien arrêté avec une importante cargaison de drogue

Le suspect, identifié comme étant Saikou Krubally, a été arrêté le 2 février dernier alors qu’il tentait de faire passer la drogue dissimulée dans ses bagages. Selon les premières informations, l’homme, un ressortissant de la Gambie et détenteur d’un titre de séjour espagnol, aurait récupéré la drogue aux Pays-Bas avant de prendre un vol pour Banjul. Une récompense de 10 millions d’euro lui aurait été promise à la fin de l’opération.

Cette saisie record témoigne de l’ampleur du trafic de drogue dans la région et de la détermination des autorités gambiennes à lutter contre ce fléau. Ces dernières années, plusieurs saisies importantes de drogue ont été réalisées, notamment de cocaïne et de cannabis. En témoigne la saisie de plus de 40 000 comprimés d’ecstasy avait été effectuée en décembre dernier chez des ressortissants nigérians en provenance d’Inde.

Pour cette nouvelle saisie, les enquêteurs soupçonnent un réseau international de trafiquants d’être impliqué dans cette affaire. Les autorités gambiennes multiplient les opérations de contrôle pour lutter contre ce fléau.