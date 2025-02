Dans une décision historique, la France et le Sénégal ont annoncé la création d’une commission mixte chargée d’organiser le retrait des forces armées françaises du territoire sénégalais d’ici fin 2025. Cette annonce marque un tournant dans les relations bilatérales et s’inscrit dans un contexte de réévaluation des partenariats militaires français en Afrique.

La France annonce le retrait de ses troupes du Sénégal d’ici fin 2025

Les ministres français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, et sénégalais des Affaires étrangères, Yassine Fall ont souligné dans un communiqué conjoint, leur volonté de construire un nouveau partenariat, fondé sur le respect mutuel et la coopération dans des domaines tels que la sécurité, la défense et le développement. Cette décision fait suite à une série de discussions entre les deux gouvernements et s’inscrit dans un contexte de réévaluation des présences militaires françaises en Afrique.

La commission mixte aura pour mission de définir les modalités pratiques de ce retrait, notamment le calendrier précis, la restitution des infrastructures militaires et la gestion des éventuels impacts sociaux. Le processus de retrait devrait s’étaler sur plusieurs mois afin de garantir une transition en douceur.

A noter que le chef de l’Etat sénégalais, Bassirou Diomaye Faye avait déjà annoncé le départ des troupes françaises du territoire national. Le successeur de Macky Sall a également indiqué que son pays veut un nouveau partenariat avec les forces étrangères.

Le départ des forces françaises du Sénégal marque la fin d’une longue histoire de coopération militaire entre les deux pays. Cette décision s’inscrit dans un contexte plus large de remise en question de la présence militaire française en Afrique, notamment dans le Sahel, où plusieurs pays ont demandé le départ des forces Barkhane.