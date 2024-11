Le Président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a eu un échange téléphonique ce vendredi avec le Président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Lors de cet entretien, les deux dirigeants ont évoqué plusieurs sujets d’intérêt commun, notamment les relations bilatérales entre leurs pays et les défis sécuritaires dans la sous-région ouest-africaine.

Bassirou Diomaye Faye échange avec Vladimir Poutine

Échange téléphonique entre Poutine et Faye ce vendredi matin. « Nous avons fait un tour d’horizon de la longue et traditionnelle coopération d’amitié entre nos deux pays », a indiqué le président sénégalais dans un post sur X.

Il a ajouté que lui et Vladimir Poutine sont « convenus d’œuvrer ensemble pour le renforcement du partenariat bilatéral, de la paix et de la stabilité au Sahel, y compris la préservation de l’espace CEDEAO, et de joindre nos efforts à ceux de la communauté internationale pour faire face aux défis mondiaux ».



Des sources confidentielles, Vladimir Poutine a adressé une invitation officielle à Bassirou Diomaye Faye pour effectuer une visite de travail en Russie. Cette rencontre pourrait marquer une étape importante dans le renforcement des relations entre Dakar et Moscou, déjà solidement établies dans plusieurs secteurs. Le Sénégal et la Russie entretiennent une coopération historique qui remonte à plusieurs décennies.

En Afrique, la Russie cherche à consolider ses partenariats, et cette ouverture envers le Sénégal traduit son intérêt pour les pays clés de la CEDEAO. De son côté, Dakar pourrait tirer profit de cette dynamique pour diversifier ses partenariats économiques et bénéficier de nouvelles opportunités technologiques et industrielles.