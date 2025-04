Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, poursuit activement sa tournée diplomatique régionale après des étapes importantes à Kigali, Banjul et Nouakchott. Sa prochaine destination est Abidjan, où il est attendu avant le 15 avril, selon les informations relayées par le journal Enquête. Ce déplacement officiel en Côte d’Ivoire constitue la quatrième visite de ce type depuis sa prise de fonction et revêt une importance à la fois stratégique et délicate, compte tenu des tensions sous-jacentes entre les deux capitales ouest-africaines.

Relance du dialogue Ivoiro-Sénégalais

La Côte d’Ivoire représente un partenaire économique majeur pour le Sénégal au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Cette visite de Sonko intervient dans un contexte où les relations entre Dakar et Abidjan semblent traverser une période de crispation notable. La diplomatie sénégalaise manifeste une volonté claire de désamorcer ces tensions, reconnaissant l’importance cruciale de la stabilité politique et de la coopération économique dans la région.

L’entourage du Premier ministre sénégalais a clairement exprimé l’objectif principal de cette visite. Il s’agit de « relancer le dialogue à haut niveau » avec la deuxième puissance économique de l’UEMOA. Cette démarche s’inscrit dans un esprit de clarification mutuelle et de renforcement de la coopération bilatérale.

Depuis l’arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye en mars dernier, une nouvelle tonalité se manifeste dans la gouvernance sénégalaise, marquée par des critiques explicites envers l’ancien régime. Ces critiques, perçues comme visant indirectement Macky Sall, considéré comme proche du président ivoirien Alassane Ouattara, n’ont pas manqué de susciter des réactions.

À Abidjan, certains cercles proches du pouvoir auraient mal interprété cette nouvelle posture sénégalaise. Ils la jugent « clivante » et « peu diplomatique ». Un autre point de divergence notable est apparu sur la scène continentale.

La Côte d’Ivoire a récemment apporté son soutien à la candidature du Mauritanien Sidi Ould Tah pour la présidence de la Banque africaine de développement. Ce soutien a de facto écarté la candidature du Sénégalais Amadou Hott, ancien ministre de l’Économie. Ce geste a été perçu à Dakar comme un revers inattendu, voire comme un signe de désengagement de la part d’Abidjan.

Enjeux communs et perspectives

Au-delà des considérations politiques immédiates, Dakar et Abidjan partagent de nombreux défis et intérêts communs. La sécurité transfrontalière constitue une préoccupation majeure pour les deux nations. La fluidité de la circulation des biens et des personnes est essentielle pour leur prospérité économique respective. L’intégration régionale au sein de la CEDEAO et de l’UEMOA représente un objectif partagé. La convergence économique demeure un enjeu crucial pour l’ensemble de la sous-région.

La visite du Premier ministre Sonko pourrait offrir une opportunité significative. Elle permettrait de remettre ces priorités communes au centre de la relation bilatérale. L’agenda prévoit des rencontres importantes avec le Premier ministre ivoirien Robert Beugré Mambé. Un entretien direct avec le président Alassane Ouattara est également envisagé. Cette rencontre pourrait être déterminante dans la tentative d’aplanir les différends personnels qui ont potentiellement affecté les canaux de communication habituels entre les deux pays.