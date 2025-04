Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a ouvert la voie à une potentielle sortie du franc CFA. Il envisage trois options pour garantir la souveraineté monétaire du Sénégal, allant de la mise en place d’une monnaie commune au sein de la CEDEAO à la création d’une monnaie nationale. Cette déclaration intervient dans un contexte de débat sur l’avenir du franc CFA, perçu par certains comme un héritage de la Françafrique.

Vers une monnaie régionale

Le président Faye a d’abord évoqué la possibilité d’une monnaie commune au sein de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Cette option, bien qu’idéale pour une intégration régionale, semble confrontée à des lenteurs administratives. « Le processus est très lent », a-t-il déploré lors de son discours du 4 avril, jour de l’Indépendance du Sénégal.

Face à ces retards, une alternative se dessine au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Cette option permettrait une transition plus rapide vers une monnaie commune, tout en maintenant une certaine stabilité économique. « Une alternative se présente avec l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) », a-t-il déclaré, soulignant ainsi l’urgence d’une action concrète.

L’option d’une monnaie nationale

Si les options régionales tardent à se concrétiser, le Sénégal pourrait opter pour la création de sa propre monnaie. Cette décision, bien que symbole fort de souveraineté, nécessite une préparation minutieuse. « Mais si ça tarde, nous sortirons pour battre notre propre monnaie », a averti le président Faye.

Conscient des défis, le chef de l’État a souligné les prérequis d’une telle transition. « Il y a des prérequis en termes de stabilisation des agrégats et de sécurisation macroéconomique », a-t-il précisé. Cette déclaration témoigne d’une volonté de mener une transition réfléchie et responsable, en tenant compte des réalités économiques du pays.

Les défis d’une transition monétaire

La sortie du franc CFA, quelle que soit l’option choisie, représente un défi majeur pour le Sénégal. Elle implique une réorganisation profonde du système financier, ainsi qu’une adaptation des entreprises et des citoyens à une nouvelle monnaie. Le gouvernement devra également veiller à maintenir la stabilité économique et à maîtriser l’inflation durant cette période de transition.

Le président Faye a exprimé sa détermination à mener à bien cette transition, tout en soulignant l’importance d’une approche progressive et concertée. « On ne peut pas, en seulement un an, dire à la CEDEAO que nous souhaitons sortir de sa monnaie ou à l’UEMOA que leurs procédures n’avancent pas, et engager immédiatement un processus monétaire 1 », a-t-il tempéré. Cette déclaration témoigne d’une volonté de dialogue et de coopération avec les partenaires régionaux.