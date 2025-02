La SFI (Société financière internationale), filiale de la Banque mondiale, ambitionne d’investir une somme de 6 millions USD pour soutenir financièrement la société Africa Seed Fund, gérée par l’entreprise Flat6Labs. Cette dernière accompagne le développement des start-ups en phase de pré-amorçage et d’amorçage en Afrique du Nord, de l’Ouest et de l’Est.

SFI et WeFi : un soutien financier pour la croissance des start-ups en phase d’amorçage et de pré-amorçage

La SFI (Société financière internationale) et WeFi (Women Entrepreneurs Finance Initiative), tous deux partenaires de la Banque mondiale, vont investir 6 millions de dollars dans Africa Seed Fund Coöperatief. Cette société a pour objectif d’aider les start-ups en phase d’amorçage et de pré-amorçage en Afrique du Nord, de l’Ouest et de l’Est. Cependant, elle rencontre des difficultés financières pour accélérer leur développement et leur croissance.

Ce fonds, apporté par la SFI et WeFi, contribuera à renforcer le capital d’Africa Seed Fund, qui cherche à lever entre 85 et 100 millions de dollars au total pour financer des start-ups. L’objectif est de soutenir 168 start-ups d’ici 2028.

Toutefois, notons que le décaissement des 6 millions de dollars sera soumis à la validation du conseil d’administration de la SFI, qui se réunira le 31 mai 2025.

Qu’entendons-nous par start-up en phase d’amorçage ?

Une start-up est une jeune entreprise innovante qui développe un produit ou un service, souvent en ligne. Une start-up en phase d’amorçage est une entreprise qui a terminé son développement initial mais qui n’a pas encore atteint un succès commercial significatif. L’objectif d’Africa Seed Fund est donc de financer ces start-ups en difficulté afin de leur permettre d’atteindre leur plein potentiel.