La SFI (Société financière internationale) a accordé un financement de 230 millions USD à l’entreprise internationale de transport de fèves en Afrique de l’Ouest, ECOM Agroindustrial. Ce financement permettra à ECOM de soutenir ses opérations de négoce de cacao en Côte d’Ivoire et au Ghana.

SFI, un coup de main dans l’approvisionnement en cacao pour ECOM

La SFI (Société financière internationale) a pour mission de renforcer l’approvisionnement des acteurs du secteur du cacao en matière première, notamment en stabilisant la chaîne d’approvisionnement et en encourageant d’autres acteurs du secteur à renforcer leurs engagements en matière de durabilité. Dans cet élan, elle a accordé un prêt de 200 millions USD, renouvelable chaque année pour une période de quatre ans, ainsi qu’un prêt subordonné de 30 millions USD, renouvelable après deux ans, à ECOM Agroindustrial. Ceci en vue de la certification, la traçabilité et le respect des droits des travailleurs agricoles de ECOM.

Objectif du financement de la SFI à ECOM

Lors de la campagne 2023-2024, ECOM a acheté plus de 150 000 tonnes de fèves. Cette capacité devrait doubler lors de la campagne 2024-2025 grâce au financement de la SFI. Ainsi, ECOM, qui opère dans plus de 40 pays, renforcera son bilan, stabilisera ses volumes d’achats auprès des petits producteurs d’une part, et d’autre part, intensifiera ses investissements dans une chaîne d’approvisionnement durable en Côte d’Ivoire et au Ghana.

Cela aidera également les pays d’Afrique de l’Ouest à améliorer leurs pratiques environnementales et sociales. Ces deux pays, les plus grands producteurs mondiaux de cacao, représentent plus de 60 % de la production mondiale.

Par ailleurs, ECOM s’approvisionne en Côte d’Ivoire et au Ghana à travers des filiales. En Côte d’Ivoire, il se procure du cacao via sa filiale Zamacom. Au Ghana, il opère par le biais de Agroecom et Unicom Commodities. Chacune de ces filiales joue un rôle clé dans l’expédition des fèves.