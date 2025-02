L’Afrique affirme son influence sur la scène mondiale grâce à son soft power. Plusieurs nations se distinguent dans le dernier classement mondial. Elles excellent dans des domaines variés tels que la culture, la diplomatie et l’innovation.

Le soft power africain : une mosaïque d’influences

Le Global Soft Power Index de Brand Finance révèle le potentiel des nations à travers le monde. Il met en lumière leur capacité à influencer positivement par divers moyens. L’édition 2024 confirme une tendance avec un trio de tête inchangé : les États-Unis, la Chine et le Royaume-Uni.

L’Afrique se distingue dans ce palmarès. L’Égypte, l’Afrique du Sud et le Maroc se classent parmi les 50 premières nations. Ils exercent un soft power croissant grâce à leurs atouts uniques.

L’Égypte, fer de lance du soft power africain, se positionne à la 39e place mondiale. Son patrimoine historique millénaire, son rôle diplomatique central et ses avancées en matière d’infrastructures renforcent son influence. Le tourisme reste un levier essentiel, tout comme sa capacité à jouer un rôle de médiateur dans les conflits du Moyen-Orient.

L’Afrique du Sud, puissance continentale, occupe la 43e place mondiale. Son influence est portée par sa réputation dans le monde des affaires, son rayonnement culturel et ses relations diplomatiques solides. Elle joue un rôle clé sur la scène internationale, notamment au sein des BRICS. Ses défis internes, notamment politiques et sociaux, freinent toutefois sa progression.

Le Maroc, en pleine ascension, se hisse à la 50e place mondiale. Son rayonnement s’appuie sur sa stabilité en Afrique du Nord, ses initiatives en matière d’énergies renouvelables et son rôle croissant dans les relations internationales. Son rapprochement avec les pays du Golfe et sa nouvelle alliance avec Israël renforcent son influence.

D’autres nations africaines, telles que le Nigeria, l’Algérie, la Tunisie, la Côte d’Ivoire, le Kenya et le Sénégal, progressent également dans le classement. Elles misent sur leurs atouts spécifiques pour accroître leur soft power. Leurs stratégies incluent l’investissement dans les industries créatives, une diplomatie économique ciblée et la transformation numérique.

Enjeux et perspectives du soft power africain

L’Afrique progresse, mais des défis importants persistent. L’amélioration de la gouvernance, le renforcement des industries culturelles et l’accélération du développement économique sont essentiels pour rivaliser avec les puissances émergentes.

Les pays africains les plus dynamiques adoptent des stratégies innovantes pour renforcer leur soft power. Ils investissent dans les industries créatives, mènent une diplomatie économique ciblée et misent sur la transformation numérique. Ces approches, combinées à une meilleure valorisation des atouts culturels et à une gouvernance renforcée, pourraient permettre à certains pays africains de gagner des places significatives dans le prochain classement du Global Soft Power Index.

Le soft power est une notion complexe qui englobe de nombreux aspects. Il est essentiel de ne pas la réduire à une simple question de classement. L’influence d’un pays se mesure également à sa capacité à promouvoir ses valeurs et à faire entendre sa voix sur la scène internationale.