Le 13 avril 2025, Starlink, le service Internet par satellite d’Elon Musk, a reçu l’autorisation officielle d’opérer en Somalie. Cette licence, accordée par la National Communications Authority (NCA), couronne plus de deux ans de discussions entre SpaceX et les autorités du pays

Somalie, une avancée majeure pour la connectivité

Avec seulement environ 30 % de la population ayant accès à Internet, la Somalie fait face à des défis majeurs en matière de connectivité. Les infrastructures limitées et les tarifs élevés des services actuels freinent l’accès au réseau, notamment dans les régions rurales. L’arrivée de Starlink, avec sa flotte de plus de 6 750 satellites en orbite basse, pourrait bouleverser le paysage numérique du pays.

En offrant un accès Internet haut débit même dans les zones les plus isolées, ce service a le potentiel de transformer l’éducation, la santé et l’économie du pays. Le directeur de la communication, du ministère et des Télécommunications somalien, Mustafa Yasiin, espère que Starlink contribuera à améliorer la qualité de l’Internet et à étendre la couverture dans les zones reculées.

Le pays rejoint ainsi d’autres pays africains, comme le Niger et le Liberia, qui ont récemment donné leur feu vert à Starlink, marquant une tendance croissante à adopter des solutions satellitaires pour réduire le fossé numérique sur le continent.