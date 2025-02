Face à l’urgence climatique et à la dégradation des terres, le gouvernement tchadien a décidé d’interdire totalement la production et la commercialisation du charbon de bois sur l’ensemble du territoire national. Cette mesure, annoncée mardi par le ministre de l’Environnement, Hassan Bakhit Djamous, vise à protéger les forêts et à lutter contre la désertification.

Le Tchad dit stop à la coupe du bois : une mesure forte pour protéger l’environnement

Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une politique plus globale de préservation de l’environnement. Le Tchad, comme de nombreux pays sahéliens, est particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique. La déforestation massive, due en grande partie à la production de charbon de bois, accélère ce phénomène et met en péril la biodiversité et les moyens de subsistance des populations.

Pour accompagner cette mesure, le gouvernement tchadien a mis en place des alternatives, notamment en subventionnant le gaz butane. A cet effet, les autorités appellent la population à privilégier ces énergies plus propres et moins polluantes.

L’interdiction de la production et de la commercialisation du charbon de bois représente un défi majeur pour le Tchad. Le charbon de bois est une source d’énergie essentielle pour de nombreuses familles, notamment en milieu rural. Il va donc falloir mettre en place des mesures d’accompagnement pour aider les populations à s’adapter à cette nouvelle situation.

« Notre environnement doit être protégé contre toutes les formes de dégradation afin de sauvegarder et de valoriser les ressources naturelles. La protection de l’environnement n’est pas seulement l’affaire du Gouvernement mais concerne aussi tout citoyen conscient et patriote », a fait savoir Hassan Bakhit Djamous.

La mise en œuvre de cette mesure ne sera pas sans difficultés. Il faudra notamment lutter contre l’économie parallèle et renforcer les capacités des services de contrôle. Le gouvernement devra également accompagner les populations les plus vulnérables pour les aider à trouver des alternatives au charbon de bois.