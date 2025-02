Au Tchad, le président Mahamat Idriss Déby Itno a décidé de reconduire Allah Maye Halina à la tête du gouvernement. Cette annonce a été faite en soirée du mardi 4 février 2025, quelques heures seulement après la démission de l’ancien gouvernement.

Le président tchadien reconduit Allah Maye Halina à ses fonctions de Premier ministre

Cette décision s’inscrit dans un contexte de transition politique marqué par l’installation de la nouvelle Assemblée nationale. En respectant les traditions républicaines, le Premier ministre sortant Allah Maye Halina a présenté sa démission, ouvrant ainsi la voie à la formation d’un nouveau gouvernement.

À travers le décret n°064/PR/2025 portant nomination d’un Premier ministre, chef du gouvernement et lu à la télévision nationale par Mahamat Ahmad Alhabo, ministre d’État et secrétaire général de la Présidence, le président Mahamat Idriss Deby Itno a souligné sa confiance en Allah Maye Halina pour poursuivre la mise en œuvre du programme politique du pays. Le Premier ministre reconduit aura pour mission de relever les nombreux défis auxquels le Tchad est confronté, notamment dans les domaines économique, sécuritaire et social.

Une continuité dans la gouvernance

La reconduction d’Allah Maye Halina témoigne de la volonté du président de la République de maintenir une certaine stabilité politique. Ce choix devrait permettre d’assurer une continuité dans la mise en œuvre des réformes engagées et de renforcer la confiance des partenaires internationaux. Mais avec la reconduction de l’ex-Premier ministre à son poste, certains membres du gouvernement pourraient être remplacés dans la constitution du nouveau gouvernement dont la publication ne va certainement pas tarder.