Le Tchad a été secoué par une tentative d’attentat contre le palais présidentiel dans la nuit de mercredi à jeudi. Le président Mahamat Idriss Déby a affirmé que les assaillants avaient pour objectif de l’assassiner.

« Ils voulaient me vitrifier », le président tchadien Mahamat Idriss Déby réagit à la tentative d’assassinat

Des échanges de tirs nourris ont éclaté près du palais présidentiel, dans le quartier de Djambel Bahr. Les forces de sécurité tchadiennes ont rapidement maîtrisé la situation, neutralisant 18 assaillants. Deux soldats ont malheureusement perdu la vie au cours de l’opération.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le président Mahamat Idriss Déby a rendu hommage à la bravoure des forces de défense et de sécurité qui ont repoussé l’attaque. Il a également exprimé sa gratitude pour le soutien de la population et des partenaires internationaux.

Une attaque « d’une extrême gravité »

Le procureur de la République a qualifié cette attaque d’« acte d’une extrême gravité », évoquant notamment des crimes d’assassinat et une tentative d’atteinte à l’ordre constitutionnel. Une enquête a été ouverte pour identifier les auteurs et commanditaires de cette attaque.

Cette tentative d’attentat intervient dans un contexte sécuritaire déjà tendu au Tchad, confronté à des défis sécuritaires multiples, notamment liés à la présence de groupes armés dans la région du Sahel.

Réaction de Mahamat Idriss Déby

Suite à l’attaque perpétrée hier nuit par un groupe des individus malintentionnés contre la Présidence de la République, je voudrais adresser mes sincères condoléances aux familles des victimes héroïquement tombées, armes à la main et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés.

Je voudrais également rendre un vibrant hommage pour la réactivité, la bravoure et le professionnalisme dont ont fait montre ces vaillants soldats dans la défense de la première institution de la République.

J’exprime ma gratitude quant au soutien massif et instantané exprimé par le peuple tchadien à travers ses Forces Vives, mais aussi, le soutien de pays amis et frères qui ont réagi face à cette tentative de déstabilisation.

Il revient maintenant à la justice d’établir les faits, situer les responsabilités et appliquer toute la rigueur de la Loi. Les assaillants de cette vaine tentative visaient à me vitrifier mais ils ont été vitrifiés par la vaillance, la vigilance et le courage de la Garde Présidentielle.