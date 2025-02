L’opération militaire « Haskanite », lancée par le Tchad en novembre dernier pour lutter contre le groupe terroriste Boko Haram, a été un succès. Les forces armées tchadiennes ont annoncé avoir neutralisé près de 300 terroristes et infligé de lourdes pertes à l’ennemi.

L’armée tchadienne remporte une victoire décisive contre Boko Haram

Le bilan de cette opération, dévoilé mardi 18 février par le porte-parole de l’armée, est éloquent. On note 297 terroristes tués et 163 autres blessés. Du côté tchadien, on déplore la perte de 24 militaires et de trois civils, ainsi que de nombreux blessés.

Cette opération a été déclenchée en réponse à une série d’attaques meurtrières perpétrées par Boko Haram dans la région du lac Tchad. Les forces armées ont mené des offensives terrestres et aériennes visant à démanteler les bases des terroristes et à les empêcher de mener de nouvelles attaques.

Un coup dur pour Boko Haram

Cette victoire est un coup dur pour Boko Haram, qui a perdu de nombreux combattants et du matériel. Parmi les pertes figurent plusieurs chefs importants de l’organisation terroriste, dont Ganaï Djougoun, responsable d’une attaque d’envergure en 2022.

L’armée a également récupéré un important arsenal militaire, comprenant des armes individuelles et collectives, qui était aux mains des terroristes.

La réussite de cette opération a nettement amélioré la situation sécuritaire dans la région du lac Tchad. Les forces de défense ont indiqué avoir mis fin aux sanctuaires de Boko Haram sur le territoire national.

Cependant, la menace terroriste reste présente dans la région. À cet effet, les autorités de ce pays sahélien ont annoncé le renforcement du dispositif sécuritaire pour prévenir toute nouvelle attaque.