L’Office togolais des recettes (OTR) a enregistré une performance remarquable en 2024. L’institution a collecté un montant record de 1098 milliards de francs CFA auprès des contribuables. Ce chiffre représente plus de 98 % de l’objectif de 1113 milliards FCFA fixé dans la loi de finances rectificative.

Togo : stratégies clés de la performance fiscale

L’administration fiscale togolaise a mis en œuvre diverses mesures pour atteindre cette mobilisation importante. Un rapport d’exécution du budget de l’État, consulté par Togo First, détaille les contributions des différentes catégories d’impôts. Les impôts sur les revenus, les bénéfices et les gains en capital ont constitué une part significative avec 279 milliards FCFA. Les impôts et taxes intérieurs sur les biens et services ont atteint 525 milliards FCFA.

Les droits et taxes perçus sur le commerce extérieur et les transactions internationales ont contribué à hauteur de 250 milliards FCFA. Les droits de timbre et d’enregistrement ont généré 18 milliards FCFA. D’autres impôts, notamment ceux sur les salaires versés et sur le patrimoine, ont permis de mobiliser 21 milliards FCFA. « Ce résultat constitue un bond de 10 % par rapport à l’année 2023 », précise l’article. Cette progression notable s’explique par plusieurs initiatives opérationnelles déployées durant l’année écoulée.

Parmi ces initiatives, on note la création d’un comité de suivi pour la mobilisation des recettes. Un renforcement ciblé du contrôle fiscal a aussi porté ses fruits. L’administration a également intensifié la surveillance des exonérations fiscales. En parallèle, l’OTR a mis l’accent sur la modernisation de ses services.

L’extension du dépôt électronique des états financiers à tous les contribuables via le GUDEF en est un exemple. Le développement d’outils numériques, comme une application mobile pour le paiement de la TVM, facilite les démarches. L’intensification des campagnes de sensibilisation au civisme fiscal a également joué un rôle crucial. « L’administration fiscale a multiplié les initiatives en matière de modernisation », souligne le rapport.

Perspectives et objectifs futurs de l’OTR

Forte de ce succès, l’OTR ambitionne de maintenir cette dynamique positive pour les années à venir. Pour l’exercice 2025, les prévisions budgétaires tablent sur une mobilisation de 1210 milliards de francs CFA. Cet objectif représente une augmentation de 8 % par rapport à celui fixé pour l’année 2024. L’OTR semble déterminé à poursuivre ses efforts pour optimiser la collecte des recettes fiscales au Togo.