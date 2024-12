La communauté diplomatique togolaise est endeuillée. Nei Bitencourt, ambassadeur du Brésil au Togo, s’est éteint vendredi dernier à Lomé. Un diplomate chevronné qui aura marqué de son empreinte les relations entre les deux pays. Retour sur le parcours d’un homme qui aura œuvré sans relâche pour renforcer les liens entre Brasilia et Lomé.

Togo : un diplomate chevronné au service de la coopération

Nei Bitencourt, un nom qui résonne désormais dans les annales de la diplomatie togolaise. L’ambassadeur du Brésil au Togo s’est éteint ce vendredi à Lomé, laissant derrière lui un héritage de coopération et d’amitié.

Arrivé à Lomé en 2021, il avait rapidement su se faire apprécier pour son dévouement et son expertise. Diplomate de carrière, Nei Bitencourt avait servi dans plusieurs pays clés, notamment en Pologne, au Japon, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Mozambique. Son expérience l’avait amené à occuper des postes stratégiques, comme celui de consul général à Nagoya, au Japon.

Avant d’être affecté dans ce pays , il avait contribué à renforcer les relations entre le Brésil et les pays d’Afrique subsaharienne, notamment au Cameroun. Au Togo, il avait insufflé un nouvel élan à la coopération bilatérale. Sous sa direction, les échanges entre les deux pays se sont intensifiés dans divers domaines, tels que l’agriculture, la formation militaire et la culture. L’expertise brésilienne dans le secteur agricole a notamment permis d’améliorer la productivité et la sécurité alimentaire au Togo.

Les partenariats entre les forces armées des deux pays se sont également renforcés sous l’impulsion de l’ambassadeur brésilien. Les échanges culturels ont également joué un rôle important dans le rapprochement des deux peuples. Le décès de Nei Bitencourt est une perte immense. Il laisse derrière lui un héritage de coopération et d’amitié qui perdurera.