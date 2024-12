La BRVM (Bourse Régionale des Valeurs Mobilières) connaît une ascension fulgurante en ce mois de décembre. Le vendredi 13 décembre a été une journée historique pour la BRVM, qui a enregistré un chiffre record de capitalisation boursière. Celui-ci est estimé à 10 059 milliards de FCFA, soit plus de 16 milliards de dollars américains.

La BRVM, véritable baron sur le marché financier régional

Les performances de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) sur le marché financier sont indéniables. Avec une capitalisation boursière évaluée en décembre 2024 à 10 059 milliards de FCFA, soit plus de 16 milliards de dollars américains, l’institution financière régionale occupe désormais une place privilégiée. Ce résultat sans précédent est le fruit du dynamisme sans faille incarné depuis des années par la BRVM, qui regroupe les huit pays membres de l’espace UEMOA (Bénin, Burkina Faso, Guinée-Bissau, Côte d’Ivoire, Togo, Mali, Niger et Sénégal).

« Cette progression remarquable de plus de 1 102,94 % depuis la création de la BRVM (1996) est à mettre à l’actif de la vision transformatrice de ses Pères Fondateurs, du leadership éclairé des plus hautes autorités de l’Union, de la croissance économique soutenue des pays de l’UEMOA (environ 5,8 % en moyenne depuis plus de 20 ans), des réformes menées depuis plusieurs années et, enfin, du dynamisme de tous les acteurs du marché », a expliqué la BRVM dans une note d’information.

La LNB SA, un acteur déterminant de ce record

L’intégration de la Loterie Nationale du Bénin (LNB SA) ce vendredi 13 décembre 2023 a donné un coup de pouce considérable à la BRVM pour l’atteinte de ce record. La société de jeux et de paris sportifs de l’État béninois a fait une entrée tonitruante avec une cotation de 100,5 milliards de FCFA à son introduction. Par ailleurs, la BRVM affiche un bilan de plus de 2 000 milliards de FCFA en une année. Ces deux faits ont élevé la BRVM au rang des bourses africaines les plus performantes.

La note d’information rappelle que la BRVM a enregistré une progression constante de sa capitalisation boursière au fil des années. Cela s’illustre par : 836,19 milliards de FCFA en septembre 1998 (au démarrage), 3 336,65 milliards de FCFA en 2008, 4 031,38 milliards de FCFA en 2012, 6 085,41 milliards de FCFA en 2021, 7 966,96 milliards de FCFA en 2023, et 10 058,83 milliards de FCFA au 13 décembre 2024.

Cette ascension fulgurante pourrait continuer au fil des années si la BRVM maintient sa dynamique actuelle.