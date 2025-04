Dans son atelier situé près de Lomé, au Togo, Kafui Dogbe insuffle une nouvelle vie à l’art des marionnettes géantes. Utilisant des matériaux recyclés, elle et son équipe de Géant Arts transforment des objets ordinaires en figures impressionnantes. Cette démarche artistique novatrice allie sa passion pour la communication et son amour pour l’art sous toutes ses formes.

L’art de la transformation par Géant Arts Togo

Kafui Dogbe, une jeune femme togolaise, a trouvé une manière originale de connecter ses études en communication et sa passion artistique. Lors de ses voyages, elle découvre les marionnettes géantes, une forme d’expression qui l’inspire profondément. Elle y voit une opportunité d’innover tant dans la communication que dans les performances artistiques, créant ainsi un lien unique entre les deux domaines.

La fabrication des marionnettes chez Géant Arts suit un processus rigoureux, depuis la conception des modèles jusqu’à l’assemblage final en papier mâché. Les bras prennent forme grâce à des bouteilles d’eau récupérées, tandis que les visages sont sculptés avec une grande attention aux détails pour exprimer des émotions. Kafui et son équipe perfectionnent sans cesse les mouvements de ces créations imposantes, préparant des spectacles thématiques qui captivent le public par leur fluidité et leur narration.

En reconnaissance de leur travail, l’association Géant Arts Togo a remporté une médaille d’argent aux Jeux de la Francophonie en 2023. Soucieuse de la pérennisation de cet art en voie de disparition, Kafui a initié la Biennale des arts de l’espace public. Cet événement anime les rues togolaises depuis deux ans, offrant une plateforme de visibilité et de célébration pour les arts de la rue, dont les marionnettes géantes.

Un expert a salué cette initiative, soulignant son impact positif sur la société. « La marionnette joue un rôle majeur et a toujours été un art qui a énormément contribué à nos sociétés en termes d’éducation, de sensibilisation et de développement de diverses compétences », a-t-il déclaré. Il a également noté l’évolution rapide de cet art grâce à l’intégration de la robotique, de la technologie numérique et de l’intelligence artificielle, ouvrant de nouvelles perspectives créatives.

Lire aussi : Universités Togo : anglais et programmation obligatoires dès la réntée 2025-2026



Une ambassadrice de l’art et de la culture togolaise

À travers son association Géant Arts Togo, Kafui Dogbe revitalise la tradition des marionnettes géantes au Togo. Elle réussit à fusionner l’art et la culture, émerveillant le public et contribuant à la préservation du patrimoine culturel togolais. Son talent et son engagement dépassent les frontières, puisqu’elle exporte déjà son art dans plusieurs pays d’Afrique.

Kafui Dogbe est en train de devenir une véritable ambassadrice de cette discipline artistique ludique et porteuse de sens. Son travail ne se limite pas à la création et à la performance ; il englobe également la transmission d’un savoir-faire et la sensibilisation à l’importance de l’art dans l’espace public. Grâce à sa vision et à sa détermination, la tradition des marionnettes géantes connaît un nouvel essor au Togo et rayonne au-delà de ses frontières.