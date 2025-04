Le Togo a franchi une étape cruciale pour renforcer sa gouvernance locale avec la validation d’un nouveau plan d’action ambitieux. Ce programme décennal, s’étendant de 2025 à 2034, vise à donner un élan stratégique aux collectivités territoriales. L’objectif principal est de permettre à ces entités de jouer un rôle central dans le développement économique du pays.

Un plan stratégique pour la gouvernance locale

Le ministère de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie coutumière a piloté l’élaboration de ce plan. La GIZ, à travers son programme PRODEG 4, a apporté un soutien technique essentiel. Ce plan repose sur trois axes stratégiques majeurs et mobilisera un investissement conséquent de plus de 51 milliards de francs CFA sur une période de cinq ans.

L’ambition affichée est de rendre opérationnelle une gouvernance de proximité. Cette gouvernance se veut inclusive et efficace pour tous les citoyens. Des projets concrets, dotés de budgets précis, seront mis en œuvre. Ces initiatives auront un impact direct et positif au niveau local, selon les indications du ministère de tutelle.

Pali Essossinam, directeur de la décentralisation, a souligné l’importance de ce document actualisé. Il a affirmé que « Ce document actualisé est désormais prêt à recevoir l’onction politique des plus hautes autorités. Il vise à faire de la conduite de décentralisation, un processus inclusif et structurant ». Ses propos mettent en lumière la volonté d’impliquer toutes les parties prenantes dans cette démarche essentielle pour l’avenir du Togo.

Alignement sur les ambitions nationales

Lors de l’ouverture des travaux, le ministre chargé de l’Aménagement du territoire, Gomado Kwame, a pris la parole. Il a rappelé que ce nouveau plan de décentralisation s’inscrit pleinement dans une vision globale. Cette vision est celle d’un développement équitable entre les différentes régions du Togo. Elle est également en parfaite adéquation avec les ambitions clairement définies dans la feuille de route gouvernementale actuelle.

Ce plan représente une étape significative dans la concrétisation des objectifs nationaux. Il ambitionne de transformer la manière dont la gouvernance locale est exercée. En renforçant les capacités des collectivités territoriales, le Togo mise sur un développement plus harmonieux et mieux réparti sur l’ensemble de son territoire. L’implication de tous les acteurs est considérée comme primordiale pour le succès de cette initiative d’envergure.