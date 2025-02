En Afrique, la plupart des pays affichent une qualité de vie numérique plus ou moins bonne. En effet, le numérique constitue un centre autour duquel le développement de ces pays tourne. Toutefois, parmi ces pays africains, 10 d’entre eux présentent une meilleure qualité de vie numérique, d’après le classement Digital Quality of Life Index 2024 de Surfshark.

Afrique : 10 pays africains avec la meilleure qualité de vie numérique

En Afrique, les pays affichent de faibles performances en ce qui concerne la qualité de vie numérique. Cela est d’autant plus préoccupant à un moment où les technologies numériques représentent un puissant moteur de développement économique et social, ainsi qu’un axe majeur du bien-être général des populations.

Par ailleurs, en se basant sur certains critères (le degré d’accessibilité financière à Internet, la qualité de la connexion à Internet, l’état des infrastructures numériques, le niveau de sécurité électronique et l’implémentation de l’administration électronique e-gouvernements), au moins 10 pays se rapprochent d’une meilleure qualité de vie numérique. Ces derniers ont progressé par rapport au classement Digital Quality of Life Index 2023 de Surfshark au niveau mondial.

En outre, selon le Digital Quality of Life Index 2024 de Surfshark, l’Afrique du Sud occupe la première place. Elle a gagné 6 rangs dans l’indice mondial par rapport à 2023. Cette augmentation est due, notamment, à ses bonnes performances dans les domaines de l’accessibilité à Internet, des infrastructures numériques et de l’administration électronique. Derrière elle, on trouve le Maroc et l’Ile Maurice.

Classement des top 10 des pays africains et leur rang au plan mondial