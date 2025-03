Le marché du gaming en Afrique a connu une croissance impressionnante en 2024, dépassant de six fois la moyenne mondiale. Cette expansion est principalement alimentée par les jeux sur smartphones, qui constituent la principale source de revenus du secteur. Selon le rapport de Carry1st et Newzoo, le marché a atteint 1,8 milliard de dollars, marquant une augmentation de 12,4 % par rapport à 2023.

Parmi les nombreux pays qui contribuent à cette dynamique, trois se distinguent particulièrement par leur poids économique et leur potentiel de croissance : l’Égypte, le Nigeria et l’Afrique du Sud. Ces nations sont les leaders incontestés du gaming sur le continent, grâce à des facteurs clés tels que l’amélioration de la connectivité internet, une population jeune et connectée, et une adoption croissante des smartphones.

1- L’Egypte : leader incontesté du gaming en Afrique

L’Égypte occupe la première place du marché africain du gaming, avec des revenus atteignant 368 millions de dollars. Ce succès s’explique par les investissements massifs du pays dans l’amélioration de sa connectivité internet, ce qui facilite l’accès aux jeux en ligne. De plus, la jeunesse égyptienne, très friande de nouvelles technologies, constitue un public cible idéal pour les développeurs de jeux. L’augmentation constante du nombre de gamers en Égypte attire également les investisseurs locaux et internationaux.

2- Nigéria : le géant en devenir

Le Nigeria talonne l’Égypte avec des revenus de 300 millions de dollars dans le gaming en Afrique . Son potentiel de croissance est immense, car il s’agit du pays le plus peuplé d’Afrique, ce qui représente un marché colossal pour les jeux vidéo. L’accès croissant aux smartphones stimule la croissance du gaming mobile, et la scène gaming locale est de plus en plus active.

3- Afrique du Sud : le marché mature

L’Afrique du Sud complète le podium avec des revenus de 278 millions de dollars. Son marché du gaming se distingue par sa maturité et sa solidité. L’infrastructure internet de qualité du pays favorise le développement du gaming en ligne, et les gamers sud-africains s’intéressent à une grande variété de jeux, des jeux mobiles aux jeux sur console et PC. L’Afrique du Sud est considérée comme un marché stable et prometteur pour les entreprises du secteur du gaming.

Ces trois pays représentent à eux seuls plus de la moitié de la valeur totale du gaming en Afrique . Leur succès repose sur des facteurs communs : une population jeune et connectée, une adoption croissante des smartphones et une amélioration de l’infrastructure numérique. Alors que le marché du gaming en Afrique continue de croître, l’Égypte, le Nigeria et l’Afrique du Sud sont bien placés pour consolider leur position de leaders et ouvrir la voie à de nouvelles opportunités.