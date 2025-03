Wizkid, a enfin révélé les dates nord-américaines de sa tournée très attendue, « Morayo ». L’artiste nigérian a partagé la nouvelle sur Instagram, dévoilant six concerts aux États-Unis et au Canada.

Wizkid en tournée aux États-Unis et en Europe : où et quand le voir sur scène ?

Parmi les salles emblématiques qui accueilleront l’icône de l’afrobeat, on retrouve le légendaire Madison Square Garden à New York, la State Farm Arena à Atlanta et la Scotiabank Arena au Canada. Cette annonce intervient peu après que Wizkid a fait ses premiers pas en tant que réalisateur avec le clip de son single « Kese (Dance) ». Ce titre est le deuxième extrait de son dernier album, après « Piece of My Heart » en featuring avec Brent Faiyaz, qui a récemment remporté le prix du Meilleur duo ou groupe contemporain aux NAACP Awards 2025.

La tournée américaine de Wizkid se tiendra en juin.

5 juin : Atlanta (state farme arena)

7 juin : New York (madison square garden)

11 juin : Toronto (scotiabank arenan)

15 juin : Baltimore (cfg bank arena)

19 juin : Houston (houston toyota centre)

22 juin : Los Angeles (the hollywood bowl)

Des dates européennes déjà annoncées pour Wizkid en 2025

L’année 2025 s’annonce chargée pour Wizkid, qui a également prévu plusieurs concerts en Europe. Il sera notamment en tête d’affiche : au Velodrome Arena à Berlin (21 mai – 12 000 places), à Ahoy RTM Stage à Rotterdam (23 mai) et à Accor Arena à Paris (25 mai – 20 000 places)

La tournée « Morayo » accompagne la sortie du sixième album de Wizkid, dévoilé en novembre 2024. Ce projet accueille des stars de l’afrobeat et du R&B, dont :

– Asake

– Tiakola (hitmaker français)

– Anaïs Cardot (chanteuse franco-gabonaise)

– Jazmine Sullivan et Brent Faiyaz (figures du R&B américain)