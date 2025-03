Wizkid a dévoilé le clip officiel de son dernier hit, « Kese (Dance) ». Très attendu par ses fans, le clip a été publié le 5 mars 2025 à 20h, mettant en lumière la fusion caractéristique de l’Afrobeats et du dancehall qui fait la renommée de la star.

En parallèle, Wizkid a également annoncé les dates de sa prochaine tournée « Morayo Tour », qui débutera en mai 2025 et fera escale dans les plus grandes salles européennes. Voici quelques dates clés : 21 mai – Vélodrome Arena, Berlin (Allemagne), 23 mai – Ahoy RTM Stage, Rotterdam (Pays-Bas) et 25 mai – Accor Arena, Paris (France)

Fidèle à son énergie débordante, Wizkid promet des performances inoubliables sur scène. Son sixième album studio, intitulé « Morayo », sorti en novembre 2024, connaît un immense succès grâce à des titres phares comme « Kese (Dance) » et « Piece of My Heart », une collaboration avec le chanteur américain Brent Faiyaz.