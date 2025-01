Les superstars de la musique nigériane Davido, Wizkid, Burna Boy et Tems figurent parmi les nominés des Image Awards 2025 de la National Association for the Advancement of Coloured People (NAACP).

Davido, Wizkid et Burna Boy brillent aux NAACP Image Awards 2025

La liste des nominations, publiée par les organisateurs et rapportée par l’Agence de presse nigériane (NAN), met en lumière le talent exceptionnel des artistes africains. La 56e édition des NAACP Image Awards se tiendra le 22 février au Pasadena Civic Center, en Californie, aux États-Unis. Parmi les catégories phares :

Burna Boy , aux côtés du chanteur américain Usher, est en lice pour le prix du « Meilleur duo, groupe ou collaboration (contemporain) » grâce à leur chanson Coming Home.

Davido et Chris Brown décrochent une nomination pour Hmmm dans la catégorie « Meilleure chanson internationale ».

Wizkid concourt également pour ce prix avec son hit Piece of My Heart, en collaboration avec Brent Faiyaz, obtenant ainsi deux nominations.

Tems, quant à elle, est nominée dans la même catégorie pour Love Me Jeje, extrait de son premier album Born in the Wild.

D’autres artistes se distinguent : Ayo Edebiri décroche cinq nominations, notamment pour « Meilleure actrice dans une série comique » et « Meilleure voix off ». La chanteuse sud-africaine Tyla, lauréate d’un Grammy, est nommée dans la catégorie « Meilleur nouvel artiste ».

Les NAACP Image Awards célèbrent les représentations et réalisations exceptionnelles des personnes de couleur dans le cinéma, la télévision, la musique et la littérature. La cérémonie 2025, diffusée en direct sur BET et CBS, aura pour thème « Nos histoires, notre culture, notre excellence », mettant en avant la diversité dans l’industrie du divertissement.