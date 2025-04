L’administration Trump envisage des coupes budgétaires sévères dans le réseau diplomatique américain. Cette décision prévoit la fermeture de nombreuses ambassades et consulats à travers le monde. L’Afrique serait la région la plus touchée par ces fermetures, ce qui suscite des inquiétudes quant à l’influence américaine sur le continent.

Impacts diplomatiques et géopolitiques issus de la décision de Trump

Le Département d’État a élaboré une note interne détaillant les fermetures et les réductions de personnel. Cette note, obtenue par le New York Times, révèle un plan qui réduirait considérablement la présence diplomatique américaine. Six des dix ambassades dont la fermeture est envisagée se trouvent en Afrique. Ces ambassades sont situées en République centrafricaine, en Érythrée, en Gambie, au Lesotho, en République du Congo et au Soudan du Sud. Le plan prévoit de transférer leurs responsabilités aux ambassades américaines des pays voisins.

Les réductions proposées s’inscrivent dans la volonté du président Trump de diminuer les dépenses fédérales. Cependant, le Congrès doit encore approuver ce plan, et des modifications sont possibles. Les critiques s’inquiètent de la possibilité que les États-Unis cèdent un terrain diplomatique crucial à la Chine. Ils soulignent que cela pourrait affaiblir la sécurité nationale américaine. « Limiter l’engagement diplomatique et entraver les capacités de collecte de renseignements » sont des risques potentiels, selon les critiques.

En plus des ambassades africaines, le mémo propose la fermeture de deux petites ambassades en Europe. Il s’agit des ambassades du Luxembourg et de Malte. Des missions diplomatiques à Grenade et aux Maldives sont également concernées. Leurs responsabilités seraient transférées aux ambassades américaines des pays voisins.

Fermetures de consulats en europe et ailleurs

La plupart des consulats dont la fermeture est prévue se situent en Europe. Plusieurs se trouvent dans des villes touristiques prisées. En France, la fermeture de cinq consulats est recommandée. Il s’agit des consulats de Bordeaux, Lyon, Marseille, Rennes et Strasbourg. L’Allemagne pourrait perdre ses consulats de Düsseldorf et Leipzig. La Bosnie-Herzégovine pourrait voir ses consulats de Mostar et Banja Luka fermés.

D’autres villes européennes sont répertoriées. On trouve Thessalonique en Grèce, Florence en Italie, Ponta Delgada au Portugal et Édimbourg au Royaume-Uni. Au-delà de l’Europe, la note recommande également la fermeture de quatre autres consulats. Ils se trouvent à Douala, au Cameroun ; à Medan, en Indonésie ; à Durban, en Afrique du Sud ; et à Busan, en Corée du Sud.