Deux dates à retenir : les 5 et 6 avril 2025, Somone deviendra le carrefour culturel entre l’Afrique et sa diaspora. Le festival Tucheze, qui se tiendra sur la Petite-Côte sénégalaise, accueillera des artistes de renom tels que Fally Ipupa, Oumou Sangaré et Singuila. À leurs côtés, Mia Guissé, Samba Peuzzi et VJ viendront enflammer la scène. Si l’événement promet une programmation musicale d’exception, il ne se limite pas à la fête. L’objectif est double : célébrer la richesse de la culture africaine tout en boostant l’économie locale.

Festival Tucheze : musique, culture et impact social au cœur de Somone

À travers ce festival, les organisateurs souhaitent renforcer le lien entre la diaspora africaine et les populations locales. Pour Tiguita Kamara Sidibé, l’initiatrice du projet, il s’agit d’un engagement concret pour améliorer les conditions de vie des habitants. « J’habite un village de Somone où les femmes doivent parcourir 3 km à pied pour rejoindre la ville et exercer une activité économique. En organisant ce festival, je veux leur offrir une opportunité en leur permettant de vendre leurs produits durant l’événement », a-t-elle expliqué lors de la conférence de presse du samedi dernier.

Né d’une réflexion amorcée il y a plus de dix ans, le festival Tucheze ambitionne de devenir un rendez-vous incontournable du calendrier culturel africain. Inspirée par une conversation avec son fils, déçu par un festival dans un village portugais, Tiguita Kamara Sidibé a voulu créer un espace de rencontres et d’échanges pour les Africains du continent et ceux de la diaspora.

Un événement festif mais aussi solidaire

Durant deux jours, la lagune de Somone vibrera au rythme de la musique africaine. Mais au-delà des performances artistiques, des initiatives concrètes verront le jour. Une infirmerie sera construite, et le festival a déjà permis la création de 400 emplois locaux avec pour ambition de les pérenniser. « Nous voulons inscrire ce festival dans la durée. Cela permettra de stabiliser et d’augmenter les emplois que nous avons déjà créés », a affirmé Tiguita Kamara Sidibé.

Avec un objectif de 20 000 festivaliers, l’organisation a mis en place des solutions d’hébergement, notamment via des plateformes de location et des espaces de camping sur place. Le festival Tucheze s’annonce donc comme un événement culturel majeur, alliant musique, solidarité et développement économique.