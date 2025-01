Le Sénégal se prépare à accueillir des grandes stars de la musique africaine et mondiale lors du festival international Tucheze, un événement historique célébrant la diversité de la culture africaine. Le rendez-vous unique aura lieu les 5 et 6 avril à La Somone. Fally Ipupa et plusieurs stars africaines seront de la partie.

Fally Ipupa et des icônes africaines et mondiales au cœur du festival Tucheze 2025 au Sénégal

Le festival Tucheze se distingue par sa mission : promouvoir la culture africaine tout en établissant des passerelles avec la diaspora. Cet événement offre un espace d’échange et de retour aux racines, mettant en lumière les richesses de l’héritage culturel africain. Parmi les artistes confirmés figurent Samba Peuzzi, Mia Guisse, Akhlou Brick, Def Mama Def, Mohammed VJ, ainsi que des icônes internationales telles qu’Oumou Sangaré, CKay, Ayra Starr, Fally Ipupa, Singuila, Joé Dwet Filé, Franglish et Uncle Waffles. Ces performances promettent de ravir les festivaliers et d’ajouter une touche spectaculaire aux célébrations de l’indépendance du Sénégal, qui se dérouleront la veille.

Le festival s’inscrit dans une démarche festive et culturelle visant à renforcer l’identité africaine tout en célébrant l’unité et la diversité.