Au Niger, le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) a procédé à une série de nominations importantes, marquant une nouvelle étape dans la transition politique du pays. Le président du CNSP, le général de brigade Abdourahamane Tiani, a signé plusieurs décrets nommant de nouveaux gouverneurs, un ambassadeur et un directeur général de Niger Télécom.

Niger : le CNSP procède à de nouvelles nominations

Au niveau régional, le général Abdourahamane Tiani a procédé à des changements significatifs en nommant de nouveaux gouverneurs pour les régions de Dosso et de Zinder. Ainsi, le colonel-Major Bana Alhassane et le colonel Massalatchi Mahaman Sani prennent respectivement ces portefeuilles. Ces nominations opérées par le patron du CNSP visent à renforcer l’administration régionale et à améliorer la gouvernance dans ces régions clés du pays.

Dans le domaine de la diplomatie, le Niger a nommé un nouvel ambassadeur au Tchad. Toute chose qui témoigne de l’importance que le pays accorde à ses relations avec ce voisin. La nomination de Mohamed Anacko à ce poste s’inscrit dans une dynamique de renforcement de la coopération régionale, essentielle pour faire face aux défis communs auxquels la région est confrontée, notamment la lutte contre les groupes armés terroristes.

Un nouveau DG à Niger Télécom

Au niveau national, le secteur des télécommunications a également été impacté par ces nominations. Un nouveau directeur général a été nommé à la tête de Niger Télécom, entreprise stratégique pour le développement du pays. À cet effet, Idrissa Djibo Maïga a bénéficié de la confiance du général Abdourahamane Tiani pour poursuivre l’œuvre entamée par son prédécesseur. Ce changement vise à insuffler un nouveau dynamisme à cette entreprise et à améliorer la qualité des services offerts aux Nigériens.