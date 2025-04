Des milliers d’Américains ont exprimé leur mécontentement face aux politiques de Donald Trump lors de manifestations massives aux USA. Samedi 6 avril, plus de 1 200 rassemblements ont eu lieu, rassemblant une coalition diversifiée de militants. Les manifestants dénoncent les actions de l’administration Trump, qu’ils jugent préjudiciables à la démocratie et aux droits sociaux.

Vague de contestations aux USA : « Bas les Pattes ! »

Les manifestations ont éclaté dans des villes de tout le pays, de New York à l’Alaska, et même dans plusieurs capitales d’État. Les participants ont exprimé leur colère contre la réduction des effectifs du gouvernement fédéral et les coupes dans les programmes sociaux. À Seattle, les manifestants ont brandi des pancartes avec des slogans tels que « Combattez l’oligarchie ». À Los Angeles, ils ont défilé en criant leur opposition aux politiques économiques et sociales de Trump. « Peu importe votre parti, peu importe pour qui vous avez voté, ce qui se passe aujourd’hui est inacceptable. C’est dégoûtant », a déclaré Britt Castillo, une manifestante de Charlotte.

Les revendications étaient variées, mais unies contre Trump. Les manifestants ont dénoncé les attaques contre la communauté LGBTQ+ et la restriction des droits des personnes transgenres. Ils ont également critiqué Elon Musk, responsable de la réduction des effectifs dans les agences fédérales. « Bas les pattes de notre démocratie » et « Bas les pattes de notre sécurité sociale » ont résonné dans les rues.

Lire aussi : Accord nucléaire : voici les pays africains partenaires de la Russie



Réactions politiques et résistance aux USA

Le président Trump a répondu par un communiqué de la Maison Blanche, assurant qu’il protège les programmes de sécurité sociale. Le porte-parole de la Maison Blanche a mis en garde contre les propositions des démocrates, les accusant de vouloir élargir l’accès à ces programmes aux étrangers en situation irrégulière. Kelley Robinson, présidente de la Human Rights Campaign, a qualifié les politiques de Trump d’attaques directes contre la dignité des minorités et des personnes LGBTQ+.

Bien que ces manifestations n’aient pas atteint l’ampleur de celles de 2017 ou 2020, elles témoignent d’un mécontentement croissant. Des citoyens ordinaires et des républicains déçus ont rejoint les rangs de l’opposition. Le mouvement « Bas les pattes ! » signale une résistance qui pourrait s’intensifier.