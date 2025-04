L’administration Trump a intensifié sa politique protectionniste avec l’imposition de droits de douane atteignant 104% sur les produits chinois, une décision choc pour l’économie mondiale. Cette mesure, une concrétisation rapide des promesses du président des USA , a provoqué une vive réaction de Pékin. La Chine a riposté immédiatement en annonçant des droits de douane de 84% sur les marchandises en provenance des États-Unis, marquant une escalade majeure dans le conflit commercial bilatéral.

Pékin réplique fortement aux mesures USA

La Chine a répondu avec fermeté aux actions protectionnistes américaines. Le ministère des Finances chinois a annoncé ce jeudi l’instauration de droits de douane de 84% sur les produits aux USA . Cette décision représente une augmentation considérable par rapport au taux de 34% initialement envisagé par Pékin. Cette mesure chinoise entre en vigueur dès aujourd’hui et constitue une réponse directe aux tarifs douaniers américains de 104% qui touchent désormais toutes les importations chinoises.

Cette escalade survient après que Donald Trump a brusquement augmenté les droits de douane initialement prévus, juste avant leur mise en application. Cette action a déstabilisé davantage une économie internationale déjà fragile. La Chine, face à cette pression accrue, a opté pour une riposte proportionnelle et immédiate, signalant sa détermination à défendre ses intérêts commerciaux. « La réaction chinoise n’a pas tardé », souligne l’article, témoignant de la rapidité et de la force de la réplique de Pékin.

Conséquences économiques et réactions internationales

Les marchés financiers ont immédiatement ressenti les effets de cette nouvelle escalade commerciale. Les bourses asiatiques et européennes ont enregistré des baisses importantes suite à l’annonce des mesures chinoises. Les prévisions indiquent également une ouverture en forte baisse pour les marchés aux USA, avec des reculs attendus pour le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq. « Les marchés plongent, l’Europe s’alarme », titre l’article, illustrant l’inquiétude mondiale face à cette situation.

L’Europe exprime sa préoccupation face à cette confrontation économique grandissante. Sophie Primas, porte-parole du gouvernement français, a suggéré aux entreprises françaises de « suspendre leurs investissements aux États-Unis, au moins pendant les premières semaines et mois de négociations ». Cette position fait écho aux propos du président Emmanuel Macron, qui appelait à l’unité européenne face à cette crise. « Nous devons rester unis », a déclaré Sophie Primas, reconnaissant toutefois les limites de l’influence européenne sur les décisions d’investissement des entreprises.

Les craintes d’une récession mondiale s’intensifient à mesure que cette guerre commerciale menace de perturber profondément les chaînes d’approvisionnement internationales et de provoquer une inflation généralisée. L’augmentation significative des droits de douane entre les deux plus grandes économies mondiales pourrait avoir des répercussions considérables sur le commerce global et la croissance économique. Les acteurs économiques et les gouvernements du monde entier observent attentivement l’évolution de cette situation tendue.